  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/04/2019 17:30

《陸言堂－陳永陸》港股受累Ａ股下跌，惟２９５００點支持不俗

　　《陸言堂》港股本周顯著下跌，最大因素來自Ａ股持續下跌，原因有兩個：一是經過持續性
上升後，Ａ股理應出現一個正常調整；二、是市場懷疑香港監管機構對民生銀行（０１９８８）
作出調查，而且涉及資金調回Ａ股的問題，因此近日「外資」大舉流出Ａ股，或受有關調查所影
響。
　
＊留意季績不俗中資股＊
　
　　先說第一個因素帶來的影響，相信會十分短暫，因為近日投資者另一憂慮是經濟數據回穩，
可能影響中央近日「放水」的政策，可是機會不大，因為難得經濟穩定下來，相信中央不會就此
讓市場出現波動。而且，近日美元較強，亦影響區內市場的表現，但美元的強勢相信不會持續太
久，所以區內市場只是正常調整。
　　第二個因素難免影響Ａ股，但同時間卻似乎是民生銀行相關企業的個別事件，而且有關的問
題在去年下半年已發酵，所以相信其他銀行應該不會出現相同的問題，同時相信Ａ股的資金流向
應該只是短暫性出現波動。況且，技術上恆指在２９５００點附近有不錯的支持，後市不用太擔
心，反而有一些中資股的季度業績不錯，國壽（０２６２８）及海通（０６８３７）等都有理想
的表現，值得留意。
　
＊認購兌吧＊
　
　　另外，用戶運營軟體即服務（ＳａａＳ）供應商及互動廣告平台營運商兌吧集團
（０１７５３）正在招股，投資者可以留意。今次ＩＰＯ之集資所得有約２０％用作投資及收購
，而併購會考慮能否加強「軟件即服務」（ＳａａＳ）及互動廣告兩大核心業務，未來的前景絕
對值得憧憬。
　　事實上，互動廣告市場的業務模式仍在發展階段，但預計未來５年有關市場規模複合年增長
約５０％，而兌吧集團的增長可望較市場為快，主因２０１８年兌吧集團互動式效果廣告以收入
計的市佔率超過５０％（５１﹒７％），位列行業第一位，而且遠較第二位的市佔率高；在龍頭
效應下，兌吧的前景絕對會較同業更佳，加上港股市場欠缺相關概念股份，值得認購。
《獨立股評人　陳永陸》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS26/04/2019
【FOCUS】央媽繞口令式糾偏 結構性放水保「慢牛」
生財有道26/04/2019
【定存策略】配合不加息 專家倡改敘造一年定存
生財有道26/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：5月可望再突破3萬點
中國故事26/04/2019
【一帶一路】習近平：構建全球互聯互通關係 實現共同發展繁榮
樓市「胡」言26/04/2019
新世界「瑧樺」：單位細細唔實用？
國際動態26/04/2019
朝俄首腦會談 加強關係迎挑戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金