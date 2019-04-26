《陸言堂－陳永陸》港股受累Ａ股下跌，惟２９５００點支持不俗

《陸言堂》港股本周顯著下跌，最大因素來自Ａ股持續下跌，原因有兩個：一是經過持續性

上升後，Ａ股理應出現一個正常調整；二、是市場懷疑香港監管機構對民生銀行（０１９８８）

作出調查，而且涉及資金調回Ａ股的問題，因此近日「外資」大舉流出Ａ股，或受有關調查所影

響。



＊留意季績不俗中資股＊



先說第一個因素帶來的影響，相信會十分短暫，因為近日投資者另一憂慮是經濟數據回穩，

可能影響中央近日「放水」的政策，可是機會不大，因為難得經濟穩定下來，相信中央不會就此

讓市場出現波動。而且，近日美元較強，亦影響區內市場的表現，但美元的強勢相信不會持續太

久，所以區內市場只是正常調整。

第二個因素難免影響Ａ股，但同時間卻似乎是民生銀行相關企業的個別事件，而且有關的問

題在去年下半年已發酵，所以相信其他銀行應該不會出現相同的問題，同時相信Ａ股的資金流向

應該只是短暫性出現波動。況且，技術上恆指在２９５００點附近有不錯的支持，後市不用太擔

心，反而有一些中資股的季度業績不錯，國壽（０２６２８）及海通（０６８３７）等都有理想

的表現，值得留意。



＊認購兌吧＊



另外，用戶運營軟體即服務（ＳａａＳ）供應商及互動廣告平台營運商兌吧集團

（０１７５３）正在招股，投資者可以留意。今次ＩＰＯ之集資所得有約２０％用作投資及收購

，而併購會考慮能否加強「軟件即服務」（ＳａａＳ）及互動廣告兩大核心業務，未來的前景絕

對值得憧憬。

事實上，互動廣告市場的業務模式仍在發展階段，但預計未來５年有關市場規模複合年增長

約５０％，而兌吧集團的增長可望較市場為快，主因２０１８年兌吧集團互動式效果廣告以收入

計的市佔率超過５０％（５１﹒７％），位列行業第一位，而且遠較第二位的市佔率高；在龍頭

效應下，兌吧的前景絕對會較同業更佳，加上港股市場欠缺相關概念股份，值得認購。

《獨立股評人 陳永陸》

