【企業盈警】太興置業（００２７７）料全年純利大幅下滑

《經濟通通訊社２５日專訊》太興置業（００２７７）預期，截至今年３月３１日止年度純

利可能較去年度錄得大幅下滑，主因本年度出售若干債務證券導致已變現虧損淨額約２８１０萬

元，而且投資物業公平值減少導致未變現虧損約１５７０萬元。

該集團預期於６月底前公布業績。（ｗｈ）

