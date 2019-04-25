《經濟通通訊社２５日專訊》太興置業（００２７７）預期，截至今年３月３１日止年度純
利可能較去年度錄得大幅下滑，主因本年度出售若干債務證券導致已變現虧損淨額約２８１０萬
元，而且投資物業公平值減少導致未變現虧損約１５７０萬元。
該集團預期於６月底前公布業績。（ｗｈ）
25/04/2019 08:17
【企業盈警】太興置業（００２７７）料全年純利大幅下滑
《經濟通通訊社２５日專訊》太興置業（００２７７）預期，截至今年３月３１日止年度純
利可能較去年度錄得大幅下滑，主因本年度出售若干債務證券導致已變現虧損淨額約２８１０萬
元，而且投資物業公平值減少導致未變現虧損約１５７０萬元。
該集團預期於６月底前公布業績。（ｗｈ）
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