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25/04/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水流入６﹒５億，買平保萬洲華能沽吉利建行騰訊

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國三大指數全線向上，港股周三先升後回，今早高開１４８
點報３０１１２點兼創全日高位後由升轉跌，最多挫２８１點，報２９６８２。然而，Ａ股午後
重拾上升動力，港股跌幅亦見收窄，最終全日跌１５７點或０﹒５３％，報２９８０５點，十天
線（約２９９８２點）及三萬關得而復失。
　　按額度計算，北水全日淨流入６﹒４５億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是中國平安
（０２３１８）、萬洲國際（００２８８）及華能國際電力（００９０２）；淨賣出最多的依次
是吉利汽車（００１７５）、建設銀行（００９３９）及騰訊控股（００７００）。
　　主板成交９８５﹒１７億元，較昨日減少８﹒１％，其中港股通成交９５﹒７９億元，佔總
成交９﹒７２％。
　
＊平保萬洲續獲北水垂青＊
　
　　平保獲２﹒８７億元北水淨買入，旗下平安銀行首季多賺近１３％，但收市仍跌１﹒１％；
另有２﹒０１億元買入豬肉股萬洲國際，高盛大幅調升其目標價２２％至１０﹒５元，收市跌
１﹒８％﹔華能國際電力獲５２１１萬元買入，收市股價不變。
　　遭副主席減持超過８００萬股的吉利，周三有近４﹒１２億元北水流出，收市跌５﹒４％；
在人行開展今年二季度定向中期借貸便利操作，２﹒３９億元北水流出建行，收市微跌０﹒７％
﹔周三再有５１３２萬元北水流出騰訊，兩日沽盤共達１﹒７５億元。（ｂｎ）

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