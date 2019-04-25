《日入而息》國壽多賺九成，信置財團奪日出康城項目，港股五連跌

《今天重點》﹡國壽（２６２８）首季多賺９２﹒６％，新業務價值升２８﹒３％

﹡港鐵（０００６６）日出康城１１期批予信置、嘉華及招商置地財團

﹡新地料南沙慶盛項目２０２３年起分階段落成，總投資６０億人幣；郭基

煇指港樓反彈凌厲屬意料之外，惟發展空間有限

﹡民行回應涉複雜融資交易：加強自查和合規管理；內銀迂迴放貸漏洞一直存

在，監管機構殺一儆百；揭細價股錯綜關係，股份遭點名後多遭遇執法行動



《即日市況》﹡Ａ股拖累港股五連跌，收報２９５４９跌２５６點，失守廿天線



《深滬股市》﹡滬指收挫２﹒４％近兩個月最大跌幅，外資流走１７億



《美元匯價》﹡美匯短線上望９９，金價可試高位造空；歐元最新報１﹒１１２９╱

３２，日圓最新報１１１﹒８４╱８５



《公司業績》﹡ＡＳＭ太平洋（００５２２）首季盈利按年急跌８２％至１﹒１億元；

ＡＳＭ太平洋料第二季毛利率按季升逾１％，５Ｇ貢獻明年才反映

﹡莊園牧場（０１５３３）首季淨利潤增４﹒２４％至１８４８萬元人民幣

﹡億都（００２５９）南通江海去年多賺逾兩成八至近２﹒９億

﹡廣深鐵路（００５２５）首季淨利潤跌１２﹒５％

﹡中車時代（０３８９８）首季純利升８％至逾４億元人民幣

﹡大連港（０２８８０）首季扭虧，賺８３２１萬元人民幣

﹡華僑城Ａ首季多賺６﹒９％至１２億元人民幣

﹡廣南（０１２０３）首季純利多賺４７％，不派息

﹡新天綠色能源（００９５６）首季淨利潤升８％

﹡龍源電力（００９１６）首季盈利按年跌１﹒３％

﹡浙商銀行（０２０１６）首三月淨利潤按年升２７％至４４﹒６億元人民幣

﹡郵儲行（０１６５８）首季純利升１２％，淨利息收益率升１基點

﹡中遠海運港口（０１１９９）首季少賺２８％至４９９０萬美元

﹡華電國際（０１０７１）首季純利逾７億元人民幣，按年升１２﹒６％



《公司資訊》﹡恆地（０００１２）旗下君譽峰及君豪峰於下周一共推６０伙；郭基煇稱港

樓反彈凌厲屬意料之外，惟發展空間有限

﹡ＪＢＢ Ｂｕｉｌｄｅｒｓ（０１９０３）今起招股，入場費２７８８元

﹡Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）首季收益按年增２％至２１﹒７３億元人民幣

﹡ＨＭＶ數碼中國（０８０７８）擬「五十合一」，每手削至８０００股

﹡中生製藥（０１１７７）附屬祛痰藥獲一致性評價

﹡中國金融租賃（０２３１２）擬收購農業冷鏈產業運營商部分股權

﹡同方康泰（０１３１２）附屬上海上聯終止購買中材裝備設備

﹡博尼國際（０１９０６）公開發售超購近９５倍，一手中籤率五成

﹡亞洲資源（００８９９）終止收購主席於瀋陽市的物業

﹡威華達（００６２２）英文名擬改為「ＯＳＨＩＤＯＲＩ」

﹡新地（０００１６）料南沙慶盛項目２０２３年起分階段落成，總投資６０

億元人民幣

﹡睿見教育（０６０６８）順德民辦學校將於２０２１年完工

﹡聯控（０３３９６）聯營拉卡拉今日深交所創業板上市

﹡申萬宏源（０６８０６）超購近３倍，下限定價

﹡中金投（００６０５）為掛牌資產提供擔保，金額不超過５億人民幣

﹡有線（０１０９７）裁員是扭虧為盈的其中選項，未知會否有下一輪裁員

﹡中國同輻（０１７６３）擬發行不逾５億元人民幣三年期固定利率債券

﹡港鐵（０００６６）日出康城１１期批予信置、嘉華及招商置地財團

﹡證監會表示恆益控股（０１８９４）股權高度集中



《國企紅籌》﹡青島港（０６１９８）首季完成的集裝箱吞吐量增近９％至４９４萬

﹡綠地香港（００３３７）澄清該公司與執董王偉賢的貸款質押無關

﹡石藥（０１０９３）治療乳腺癌產品獲准開展臨床研究

﹡中海油（００８８３）首季油氣銷售收入跌１％，總淨產量按年持平

﹡中遠海運港口（０１１９９）黃小文辭任董事會主席，由張為接任

﹡華潤燃氣（０１１９３）公眾持股量不足２５％

﹡國壽（０２６２８）首季多賺９２﹒６％，新業務價值升２８﹒３％

﹡中交建（０１８００）首季新簽合同額按年升１３﹒４％



《神州民企》﹡被指將美製衛星租予華軍用，亞洲衛星（０１１３５）中國軍方經電訊商使

用服務

﹡雲遊（００４８４）收購ＶＲ遊戲公司近七成股權，涉資１﹒５億元人民幣



《中國要聞》﹡上海成立首個泛在電力物聯網５Ｇ實驗室

﹡中國聯通與東方航空簽署５Ｇ合作意向書

﹡中葡股份連蝕兩年須戴帽，母企中信國安遇債務困難

﹡茅台首季多賺近３２％至１１２﹒２億人幣

﹡寧德時代全年少賺１２﹒７％，擬每十股派１﹒４２元

﹡首家支付公司深交所掛牌，拉卡拉頂格漲停

﹡社科院報告指短期一二線城市樓市以小漲或微漲為主

﹡財政部表示企業發永續債適用股息、紅利企業所得稅政策

﹡銀隆新能源大股東涉過億詐騙案近期開審，６人被刑拘

﹡衛健委表示集中採購試點令中標藥價平均降５２％

﹡銀保監表示杜絕保險機構及人員違規賣非保險金融產品

﹡人行表示要做好形勢分析及金融政策評估等重點專題研究；抓緊建立中小銀

行較低存款準率政策框架；推動利率兩軌合一不急求成也不會停滯不前；人

行回應貨幣政策：以前沒放鬆，現在也談不上收緊；人行孫國峰稱加大對小

微企支持不會提高整體槓桿率；人行暫停逆回購操作，淨回籠８００億；首

季小額貸款公司貸款餘額減少２７３億人幣

﹡首季全國黃金實際消費量按年增０﹒７％

﹡乘聯會表示４月乘用車零售略改善，行業仍面臨大壓力

﹡北京朝陽區核查網貸平台，期間實控人高管不得離京

﹡九家銀行五千億元永續債待發，二級資本債破三千億元

﹡銀保監表示首季５大行小微企業貸款餘額近２萬億

﹡華為金融峰會表示以「ＡＩ＋Ｄａｔａ」成就智慧金融

﹡ＩＴＣ雙反調查結果鎖定對中國鋼製輪轂徵收高額關稅

﹡國家知識產權局談視覺中國：反對以保護之名濫用

﹡李克強稱中國將通過深化改革等頂住經濟下行壓力

﹡上交所表示科創板融券業務將實行Ｔ＋０報道存不實之處

﹡科創板融券業務將實行Ｔ＋０，中信等９家券商先行試點

﹡廣東銀保監表示今年以來對銀行保險機構罰３０８５萬元

﹡農業農村部開展豬瘟自檢和官方獸醫派駐制度百日行動



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１１０３９﹒８６點



《其他消息》﹡朱耀明稱發起人曾向公眾致歉，仍要與律師傾上訴與否

﹡邵家臻下午疑身體不適，由白車送院治理

﹡張達明質疑法官誤解案例原則，料有機會上訴至終院

﹡屋宇署表示２月批出２７份建築圖則及發出１７份入伙紙

﹡新申訴專員趙慧賢稱非常榮幸，目標是促進香港公共行政水平；望政府早日

立檔案法，可參考防止賄賂條例範圍；有關警務處的投訴會全權交由副專員

負責；專員是一個領導者，也是「負責任者」

﹡楊岳橋提私人條例草案，賦港權利處理港人境外兇殺案

﹡高力國際料今年整體住宅價格將回升６％

﹡深股通額度全日流走９億元；滬股通額度全日流走３﹒１億，外資陸股通淨

賣出１７億

﹡調查發現逾四分一受訪港人父母仍供養成年子女



《一帶一路》﹡人行表示人幣海外基金業務規模達３０００億元

﹡李克強稱願將一帶一路倡議同歐盟歐亞互聯互通對接

﹡周小川稱積極發揮本幣在一帶一路建設中作用

﹡易綱稱中資已為一帶一路建設提供資金４４００億美元

﹡林鄭月娥稱香港扮演積極角色，最能配合國家所需

﹡財政部長表示中國將多渠道支持項目融資，防範債務風險

﹡商務部表示經貿合作非獨享「奶酪」而是共享「蛋糕」

﹡發改委表示數千名中外嘉賓出席１２場分論壇

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