《日出而作》納指創新高，亞馬遜首季業績勝預期，紐油跌１％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６４６２．０８ 跌 １３４．９７點╱０．５１％

標普５００ ２９２６．１７ 跌 １．０８點╱０．０４％

納斯達克 ８１１８．６８ 升 １６．６７點╱０．２１％

倫敦富時１００ ７４３４．１３ 跌 ３７．６２點╱０．５０％

法蘭克福ＤＡＸ １２２８２．６０ 跌 ３０．５６點╱０．２５％

巴黎ＣＡＣ４０ ５５５７．６７ 跌 １８．３９點╱０．３３％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．５７，歐元兌美元１．１１４０



《最新資訊》﹡茅台獲中信建投予１１５０元目標價，維持買入評級

﹡亞馬遜首季盈利增長１﹒２倍，惟第二季收入預測遜色

﹡英特爾下調全年收入預測，股價盤後挫７％

﹡美３月核心耐用品訂單增１﹒３％，８個月來最大升幅

﹡美國上周初領失業金人數急增３﹒７萬人

﹡莊士高價「拔釘」，呎價３﹒９６萬購上環結志街１伙

﹡美國前副總統拜登宣布參選，歷來三度競選總統

﹡３Ｍ重挫１３％拖低道指，美債息上升

﹡美國經濟數據佳，美元兌歐元升至近兩年新高

﹡樂視網淪為負資產等待深交所退市決定，今日起停牌

﹡德勤各省市協同效應大，惟三地稅制差異問題仍待解決

﹡何文田瑧樺推出首批單位共８８伙，折實入場４９９萬

﹡陳智思填海以港人為服務目標

﹡與訟各方允暫停股份轉讓，機師過剩借調海航系內公司

﹡特朗普中國國家主席習近平將很快到訪白宮

﹡中信銀行（００９９８）首季多賺近９％，經營收入增１９％

﹡中國藝術金融（０１５７２）折讓近一成配股，淨籌逾１億元

﹡伊泰煤炭（０３９４８）首季少賺逾１％，受累成本增

﹡東亞（０００２３）日圓７天定存４厘息

﹡建福（００４６４）擬購證券交易和放債商大部分股權

﹡飛達帽業（０１１００）購美國配飾商，涉資９００萬美元

﹡神華（０１０８８）首季多賺逾半成，煤炭銷量跌３％

﹡國浩（０００５３）國浩房地產首三季賺７２０２萬坡元，跌７４％

﹡普匯中金（００９９７）與曼睿及ＧＳＶｌａｂｓ合作推動全球創新

﹡德泰新能源（００５５９）沽力寶中心寫字樓物業，涉資８２８２萬元

﹡麗珠醫藥（０１５１３）首季純利升１３％，營業額增１０％



《國企紅籌》﹡中石化油服（０１０３３）首季純利增約５﹒２５倍

﹡中鐵建（０１１８６）獲東帝汶項目合同涉逾９億美元

﹡京城機電（００１８７）首季虧損擴至２２５９萬人幣

﹡馬鋼（００３２３）向馬鋼商業保理增資７５００萬人民幣

﹡馬鞍山鋼鐵（００３２３）首季純利大跌９４％至８３７５萬人幣



《神州民企》﹡四環（００４６０）消化系統新藥試驗提前完成患者入組

﹡信陽毛尖（００３６２）正拓新業務，不知悉股價急升原因

﹡順風清能（０１１６５）洽售３００兆瓦太陽能電站

﹡中富資源（００２７４）去年虧損擴大至７２７４萬，不派息，今早復牌



《中國要聞》﹡復仇者聯盟４上映翌日內地票房突破１０億元

﹡樊大志出任中證監紀檢監察組組長，王會民免職

