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即市新聞

26/04/2019 07:53

《盤前攻略》港股今早陷拉据或低開不足百點，需留意Ａ股散水跡象

　　《經濟通通訊社２６日專訊》多間美企繼續公布業績，其中３Ｍ首季純利遜預期，並計劃全
球裁減２０００名員工，消息拖累股價急瀉近一成三，創三十年來最大跌幅；科技股則普遍上揚
，ＦＢ漲近６％，微軟升逾３％。亞馬遜盤後公布業績，雲服務增長四成但廣告收入增速放慢，
盤後股價先升２％後收窄；英特爾首季業績造好，但調低全年指引，拖累股價盤後跌８％。道指
最終收報２６４６２點，跌１３４點或０﹒５１％。納指收報８１１８點，升１６點或
０﹒２１％。標指收報２９２６點，跌１點或０﹒０４％。

＊夜期低水１９點，ＡＤＲ則繼續下試＊
　
　　港股夜期收報２９５３１點，升１６點，低水１９點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌５９點，報２９４９０點。預託證券繼續下試，騰訊跌０﹒３１％，
折合港元報３８１﹒６元。匯控升０﹒２７％，折合港元報６７﹒０８元。中移動跌０﹒４％，
折合港元報７３﹒８６。友邦升０﹒４２％，折合港元報８０﹒１８元。長和跌０﹒４１％，折
合港元報８１﹒９７。中行跌０﹒７３％，折合港元報３﹒６９元。國壽升０﹒７％，折合港元
報２１﹒８５元。中海油跌１﹒２３％，折合港元報１４﹒４８元。中石化跌０﹒１２％，折合
港元報６﹒００元。中聯通跌０﹒３２％，折合港元報９﹒４６元。
　
＊美股反覆，港股或於２９５００拉扯＊

　　亞馬遜及英特爾雖然業績造好，但對於收入增速及全年指引作出修改引發股價動盪；另一方
面ＦＢ及微軟就收入良好帶動股價上揚。美科技股榮辱互見下，港股今早或陷入拉扯局面，而有
「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２９４８７點，跌８點或０﹒０３％。由於道指及納指
走勢反覆，今早港股或繼續於２９５００關上落，有機會低開不足百點，而投資者須留意Ａ股市
場近日回吐情況，４月份滬深股通暫錄得逾２００億人民幣的外資淨流出，或似是「散水」徵兆
，投資者可預早考慮淡倉部署。（ｕｌ）

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