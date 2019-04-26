《窩輪匯智－劉嘉輝》看中方向為何沒錢賺？

《窩輪匯智》今年大市首季升幅驚人，進入第二季即四月份以來，整體市況波幅有所收窄。

將踏入傳統上的「五窮」月份，加上又有五一長假期等因素影響，投資者的窩輪配置又該如何調

整？

近日筆者亦有收到有投資者查詢，問為何明明看中了恆指調整向下，可是手持的認沽證不升

反跌，是出了甚麼問題？

無錯，投資者買入認沽證，是看淡後市表現，理論上大市向下，應對認沽證有利好作用。可

是單純看中方向，並不足以令窩輪上升，因為投資者忽略產品行使的機會，時間值及引伸波幅等

因素。

所謂時間值，是指窩輪到期前，由價外變為價內得以行使的機會，若到期時窩輪仍未能產生

內在值，其價值將為零。因此，要令窩輪價值「點石成金」，務必要在到期前有較大機會行使

（即由價外變為價內）。而當窩輪愈接近到期，仍較為價外的話，行使機會自然變得愈來愈細，

窩輪價格隨時間值流失而下跌是理所當然的事。

特別是一些非常價外的「仙輪」，年期只有約一個月甚至更短時間到時，除非正股或相關資

產突然出現急劇變化，令其到期前由價外變為價內的機會增加，否則這些「仙輪」的跌幅便會轉

急，最差的情況甚至乎不能報價。

最後是引伸波幅，與窩輪價格有著直接影響。引伸波幅升跌代表投資者對後市波動性的預期

，若預期後市波動，理論上會利好輪價表現。

有鑑於此，由於４月份整體引伸波幅下跌，因此若持有一些非常價外及短期認沽證，即使看

中方向，亦有機會未能抵銷其時間值損耗及引伸波幅回落的影響，最終便出現「看中邊而沒有錢

賺」的情況。窩輪粉絲們，不要灰心，只要引伸波幅走出跌勢，到時輪價將會是另一新境象。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

