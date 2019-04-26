《選股情報－石鏡泉》勿裂口下跌

《選股情報》今日（２６日）筆者在《經濟日報》文謂：

昨日（２５日）恆指已跌穿自今年１月以來的上升軌，如今日恆指裂口下跌，收市時及下周

也回補不了這下跌裂囗，則整個４月會成個島型頂，對後市不利。

《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

