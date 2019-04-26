《新股掛牌》申萬宏源（６８０６）首掛開報３﹒６３元，平招股價

《經濟通通訊社２６日專訊》申萬宏源（０６８０６）今日首掛，開報３﹒６３元，與招股

價３﹒６３元持平，成交１﹒２４億股，涉資４﹒５３億元。以每手８００股計，若計手續費，

每手則輕微錄得虧損。（ａｌ）

