《專家之言－張穎群》投資者觀望內地政策，港股繼續處於調整階段

《專家之言》美國商務部公布３月份零售銷售按月急升１﹒６％，遠好過預期升１％及２月

份跌０﹒２％，更創自２０１７年９月以來最大升幅。扣除汽車後之核心零售銷售按月上升

１﹒２％，同好過預期升０﹒７％。

華府由５月２日開始，將全面制裁伊朗石油出口，同時停止豁免８個國家的限期，目的在中

止伊朗不能再依賴出口石油作為主要收入來源。由４月開始，日產石油不足百萬桶，跟制裁前的

２５０萬桶，已經大幅減少。消息刺激外圍油價高漲，布蘭特期油高見７４﹒７美元，紐約期油

亦高見６６﹒６美元，齊創近半年高位。但高油價實影響美國經濟，並無好處。但總統特朗普相

信沙特阿拉伯連同其他產油國會增加產量，以填補空缺而避免油價再急升。

社交媒體Ｔｗｉｔｔｅｒ公布首季業績，盈利大幅增加２倍至１﹒９億美元，每股盈利

３７美仙。期內收入７﹒８７億美元，增長１８％。刺激股價急升超過１７％，高見４０﹒５３

美元。主要原因是期內用戶大幅增加超過１成所致。帶動美股三大指數大幅上升。納指重上

８０００關口，高見８１２８，逼近歷史高位８１３３。標普高見２９３３，同迫近５２周高位

２９４０。



＊寬鬆政策再延續，吸引資金再流入＊



人民銀行日前進行２６７４億元人民幣定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ），而息率亦較

ＭＬＦ更優惠。同日有１６００億元人民幣逆回購到期，人行將不作任何操作，表示淨投放資金

１０７４億元人民幣。上海同業拆息僅隔夜回落倒跌，其他繼續向上。國家外匯統計局公布

２０１９年首季境外機構淨流入Ａ股市場之金額高達１９４億美元，當中有９５億美元為買入債

券，為Ａ股市場大升超過３成的主要動力之一。

不過，近日市況疲弱，也見有外資獲利而流走資金，兩市成交金額亦明顯地減少至７０００

億人民幣附近。中國聯通（００７６２）與上海市政府一同公布，已在內地７大城市開通５Ｇ試

驗網絡，當中已覆蓋超過城市內超過３３個熱點區域。在上海市內已設有超過５００個５Ｇ基站

，成為首個５Ｇ試驗商用城市。政治局在會議上表示，對目前經濟前景轉趨樂觀。市場擔心推出

的政策已見頂，不會再推出寛鬆政策，也預期Ａ股需要稍作調整及觀望後市走勢如何再定奪。



＊調整階段進行中，反覆靠穩要等待＊



港股本周初在復活節假期後復市，但市況淡靜，明顯欠缺上升動力，先後失守三萬關、十天

線及廿天線。個股方面，早前再有大行上調鐵塔（００７８８）目標價，刺激北水在五一假期前

大手吸納。隨後再延升勢，並創出上市新高２﹒３３元，主要為首季盈利急增２﹒４倍，投資者

預期５Ｇ加快推進，對需求、前景及盈利皆有正面的支持。不過，鐵塔於本周三（２４日）破頂

後明顯出現沽壓，昨日亦跟隨大市回吐近６％。

由於內地豬隻供應減少，在供不應求的情況下，豬肉價格急升。帶動萬洲（００２８８）股

價造好，高見９﹒７５元，頗接近５２周高位９﹒９５元。港交所（００３８８）跟內地相關機

構達成共識，批准在港交所內以同股不同權上市的公司，可以經滬深港通買賣，以吸引更多內地

投資者。同時，亦可增加股票在兩地之流通量。

消息帶動小米（０１８１０）及美團（０３６９０）等股價齊造好。而港交所亦要求，稍後

在上交所上市的科創板股票同樣可以經滬深港通買賣。雙方仍就相關問題在討論中，暫未有定案

。恆指反覆靠穩，並維持在３００００附近徘徊。市場仍處於調整階段，但投資者繼續觀望內地

政策有否改變。雖然成交續過千億元，但市況仍頗為淡靜。外圍油價雖見急升，但油股未能跟上

，也全面回落倒跌。

