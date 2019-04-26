【嚟緊炒Ｄ乜】中興業務迅速重回正軌，業績料大增股價上望２９元

《嚟緊炒Ｄ乜》４月初南韓、美國的商用５Ｇ網絡服務啟用後，世界各地也會陸續推出，預

計今年是５Ｇ通信設備供應商收成之年。中興通訊（００７６３）是全球四大５Ｇ設備供應商之

一，去年飽受美國制裁打擊，適逢今年全球５Ｇ網絡陸續投入市場，復甦概念濃厚。



＊５Ｇ通信設備供應商收成之年＊



２０１８年，中興通訊根據香港財務報告準則計算的營業收入８５５﹒１億元人民幣，下跌

２１﹒４１％。美國商務部工業和安全局於２０１８年４月發出拒絕令，禁止美國企業向中興通

訊銷售零件，中興通訊不得不縮減業務規模，收入於是減少。美國政府發出拒絕令，因為中興通

訊沒有妥善處罰違規員工，違反先前與美國政府達成的和解協議。中興運營商網絡業務佔

２０１８年總收入的６６﹒８％。

運營商網絡業務指為電信服務運營商提供無綫接入、有綫接入、承載網絡、核心網、電信軟

件系統與服務等技術和產品解决方案。中興通訊消費者業務佔總收入的２２﹒４％。消費者業務

指開發、生產和銷售智能手機、移動數據終端、家庭信息終端、融合創新終端等產品，以及相關

的軟件應用與增值服務。政企業務則佔總收入１０﹒８％。政企業務指為政府及企業客戶提供各

類信息化解決方案。美國政府的拒絕令引致中興海外業務收入減少。來自中國的收入佔比由

５６﹒９％上升至６３﹒７％，來自歐美及大洋洲的收入佔比從２５﹒１％下跌至１７﹒６％，

１３﹒９％收入來自其他亞洲地區，表現持平。小量收入來自非洲。



＊付十億美元罰款與美政府和解＊



中興２０１８年的毛利難免下跌１７﹒８％至約２６９億元人民幣，整體毛利率卻上升１﹒

４個百分點至３１﹒４％，因為毛利率較低的消費者業務的比重減少。中興年度股東應佔淨虧損

為６９﹒８億元人民幣，轉虧為盈，主要由於須向美國政府繳付１０億美元罰款。

自後中興於２０１８年６月與美國當局和解後，業務似乎迅速重回正軌。２０１８年下半年

的收入跌幅約為１６％，跌幅遠低於上半年的約２７％。

自從中興與美國當局和解後，一直積極配合５Ｇ網絡發展而發展業務。該公司在２０１８年

下半年向歐洲電信標準化協會披露了首批第三代合作夥伴計劃５Ｇ標準必要專利超過１０００個

專利家族。因此，中興成為持有超過１０００個專利家族５Ｇ新空口標準專利的四個專利權人之

一，有利該公司參與歐洲的５Ｇ網絡建設。同時，該公司是少數能夠提供５Ｇ端到端解決方案的

供應商，運營商網絡業務及消費者業務等核心業務可望在未來數年大幅增長。在今年年初舉行的

世界流動通訊大會期間，中興發布了ＥＳ６００Ｓ ＭＥＣ服務器，其在邊緣計算方面具有强大

的神經網絡推理能力，能夠實現邊緣人工智能。邊緣計算是處理數據的方式，與雲計算類似，不

同之處在於雲計算會將數據上傳到雲端，而邊緣計算則省卻了上傳步驟，將數據直接在本地處理

。中興在世界流動通訊大會也發表了該公司的５Ｇ手機。



＊去年業績基數低，今年料大增＊



今年以來，諾基亞、愛立信、華為三大５Ｇ網絡巨頭的表現參差不一。華為雖然並非上市公

司，但自行公布了２０１９年第一季的收入上升３９％至１７９７億元人民幣，並且已經與全球

領先營運商簽訂了４０份５Ｇ商用合約。愛立信今年以來股價一度上升近１７％，２０１９年第

一季收入增長１３％，並且轉虧為盈。諾基亞剛剛公布了２０１９年第一收入上升２﹒２％，但

轉盈為虧，不過管理層對２０１９年下半年的業績表現仍然樂觀。

參考了三大５Ｇ網絡供應商２０１９年的業績，中興與華為同樣獲得中國網絡運營商支持，

海外業務表現將會轉好，今年的收入表現令人樂觀。中興去年受累於美國制裁，去年的財務資料

比較數字偏低，今年理應錄得較大增長。假設該公司今年收入上升２０％，純利率維持約３％，

按照過往業務獲利期間的市盈率通常為２０至４０倍之間，股價有望上升至２９元的水平。

《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



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表列中興通訊（００７６３）近年業績表現（年結日１２月３１日）：



數據 ２０１８年度全年 ２０１７年度全年 ２０１６年度全年

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收入 ８５５﹒１３億 １０８８﹒１５億 １０１２﹒３３億

（－２１﹒４％） （＋７﹒５％） （＋１﹒０％）

毛利 ２６８﹒７５億 ３２６﹒９９億 ２９９﹒２１億

（－１７﹒８％） （＋９﹒３％） （＋２﹒４％）

股東應佔溢利 （６９﹒８４億） ４５﹒６８億 （２３﹒５７億）

（盈轉虧） （虧轉盈） （盈轉虧）

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註：人幣



表列中興通訊（００７６３）及相關股份股價表現：



股份（編號） 去年第四季以來 今年以來 本月以來

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中通服務（００５５２） －９﹒７％ ＋０﹒５％ －７﹒０％

熊貓電子（００５５３） ＋４８﹒５％ ＋９﹒４％ ＋６﹒４％

中興通訊（００７６３） ＋８１﹒７％ ＋７６﹒０％ ＋１０﹒４％

中國鐵塔（００７８８） ＋９１﹒２％ ＋４７﹒３％ ＋１９﹒８％

聯想集團（００９９２） ＋２９﹒２％ ＋３８﹒２％ ＋３﹒５％

小米集團（０１８１０） －２１﹒８％ －６﹒２％ ＋６﹒５％

晨訊科技（０２０００） ＋１﹒７％ －１﹒７％ －３﹒２％

京信通信（０２３４２） ＋５８﹒５％ ＋５１﹒２％ ＋６﹒６％

中國優通（０６１６８） －３４﹒９％ －２１﹒１％ －１２﹒３％

長飛光纖（０６８６９） －１５﹒５％ －６﹒１％ －４﹒５％



股指

恆生指數 ＋６﹒５％ ＋１４﹒５％ ＋１﹒８％

國企指數 ＋４﹒５％ ＋１３﹒７％ ＋１﹒２％

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＊資料截至４月２６日中午收市

