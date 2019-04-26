《經濟通通訊社２６日專訊》博尼控股（０１９０６）今日掛牌開報０﹒５８元平招股價，
暫成交達８９４５萬股，涉資５１３０萬元。
該股一手單位為５０００股。（ｓｃ）
26/04/2019 09:22
《新股掛牌》博尼控股（０１９０６）首掛開０﹒５８元平招股價
《經濟通通訊社２６日專訊》博尼控股（０１９０６）今日掛牌開報０﹒５８元平招股價，
暫成交達８９４５萬股，涉資５１３０萬元。
該股一手單位為５０００股。（ｓｃ）
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