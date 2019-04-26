  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/04/2019 09:38

【企業盈警】正美豐業（０８１３５）料首季由盈轉虧

　　《經濟通通訊社２６日專訊》正美豐業（０８１３５）預期，公司截至今年３月３１日止三
個月將錄得淨虧損，而上年同期則錄得淨溢利，首季業績將由盈轉虧。
　　公司認為，虧損的主要原因是由於該期間持續不利的營商環境，相對於上年同期，汽車玻璃
業務出現持續虧損；及商業顧問服務部門的若干客戶因預期未來數月難以自政府部門籌集資金，
而要求推遲執行彼等之項目，導致收入確認延遲及收入大幅減少。由於該部門的運營成本主要為
固定成本，此舉將進而導致該期間的虧損。
　　公司將於５月刊發第一季度業績。（ｊｔ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態26/04/2019
朝俄首腦會談 加強關係迎挑戰
生財有道25/04/2019
新地「跟著鐵路走」搶攻大灣區商業地 郭基煇：發展住宅項目較難有優勢
生財有道25/04/2019
【Webb手指】內銀迂迴放貸漏洞一直存在 監管機構殺一儆百
中國故事25/04/2019
【千絲萬縷】內銀被曝高風險孖展借貸 槓桿資金或炒作A股惹關注
FOCUS25/04/2019
【FOCUS】「一帶一路」再登場 北京調整口徑下大棋
生財有道25/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：內銀續軟追落後機會微
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金