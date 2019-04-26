【企業盈警】正美豐業（０８１３５）料首季由盈轉虧

《經濟通通訊社２６日專訊》正美豐業（０８１３５）預期，公司截至今年３月３１日止三

個月將錄得淨虧損，而上年同期則錄得淨溢利，首季業績將由盈轉虧。

公司認為，虧損的主要原因是由於該期間持續不利的營商環境，相對於上年同期，汽車玻璃

業務出現持續虧損；及商業顧問服務部門的若干客戶因預期未來數月難以自政府部門籌集資金，

而要求推遲執行彼等之項目，導致收入確認延遲及收入大幅減少。由於該部門的運營成本主要為

固定成本，此舉將進而導致該期間的虧損。

公司將於５月刊發第一季度業績。（ｊｔ）

