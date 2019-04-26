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即市新聞

26/04/2019 09:22

港股低位拉鋸，低開３６點報２９５１３，國指跌２０點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美股表現不一，而亞洲股市今早表現回落，其中日經現挫
１９５點，港股方面則缺方向，恆指今早低開不足百點，中海油（００８８３）首季油氣銷售跌
１％，拖累股價今早低開１％，資金繼續追捧內房股，中海外（００６８８）及碧桂園
（０２００７）同樣高開逾１％。
　　恆生指數報２９５１３，跌３６點或跌０﹒１２％，主板成交２４﹒８６億元。國企指數開
報１１４８１點，跌２０點或０﹒１８％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３％，報６６﹒７元；港交所（００３８８）無升
跌，報２７０﹒４元；騰訊（００７００）跌０﹒７３％，報３８０元；中移動（００９４１）
升０﹒１３％，報７４﹒２５元；友邦（０１２９９）升０﹒５％，報８０﹒２５元。
　　
　　恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外　（００６８８）　　２９﹒１０元　　　升１﹒３９％
　　中人壽　（０２６２８）　　２１﹒９５元　　　升１﹒１５％
　　碧桂園　（０２００７）　　１２﹒５４元　　　升１﹒１３％
　　交通銀行（０３３２８）　　　６﹒６７元　　　升０﹒７６％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５２﹒７０元　　　升０﹒６７％
　　
　　金沙中國（０１９２８）　　４１﹒５５元　　　跌１﹒１９％
　　中海油　（００８８３）　　１４﹒５０元　　　跌１﹒０９％
　　騰訊控股（００７００）　３８０﹒００元　　　跌０﹒７３％
　　中國平安（０２３１８）　　９１﹒５０元　　　跌０﹒７１％
　　創科實業（００６６９）　　５８﹒７０元　　　跌０﹒６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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