《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普表示，他將很快在白宮接待中國國家主席習近
平，暗示美中可能即將能達成貿易協議。
美國財長努欽及美國貿易代表萊特希將於４月３０日在北京與中國代表進行貿易磋商，而中
方代表緊接５月８日赴華盛頓展開下一輪談判。（ｍｎ）
26/04/2019 08:22
【貿易開戰】特朗普：中國國家主席習近平將很快到訪白宮
《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普表示，他將很快在白宮接待中國國家主席習近
平，暗示美中可能即將能達成貿易協議。
美國財長努欽及美國貿易代表萊特希將於４月３０日在北京與中國代表進行貿易磋商，而中
方代表緊接５月８日赴華盛頓展開下一輪談判。（ｍｎ）
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