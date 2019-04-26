《經濟通通訊社２６日專訊》據外電引述消息人士報道，計劃於下月初上市的Ｕｂｅｒ（優
步），其招股價擬定在４４至５０美元之間，集資８０至１００億美元，意味著Ｕｂｅｒ目標估
值已再下調至８００億至９００億美元。
此前根據Ｕｂｅｒ提供予可轉換債券持有人的文件顯示，每股發行價可能在４８至５５美元
之間，估值９００至１０００億美元之間。按市值衡量，Ｕｂｅｒ料將成為美國股市有史以來第
二大ＩＰＯ，僅次於阿里巴巴。（ｍｎ）
26/04/2019 13:36
《外企動向》傳Ｕｂｅｒ再降ＩＰＯ估值，介乎８百至９百億美元
《經濟通通訊社２６日專訊》據外電引述消息人士報道，計劃於下月初上市的Ｕｂｅｒ（優
步），其招股價擬定在４４至５０美元之間，集資８０至１００億美元，意味著Ｕｂｅｒ目標估
值已再下調至８００億至９００億美元。
此前根據Ｕｂｅｒ提供予可轉換債券持有人的文件顯示，每股發行價可能在４８至５５美元
之間，估值９００至１０００億美元之間。按市值衡量，Ｕｂｅｒ料將成為美國股市有史以來第
二大ＩＰＯ，僅次於阿里巴巴。（ｍｎ）
|FOCUS26/04/2019
【FOCUS】央媽繞口令式糾偏 結構性放水保「慢牛」
|生財有道26/04/2019
【定存策略】配合不加息 專家倡改敘造一年定存
|生財有道26/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：5月可望再突破3萬點
|中國故事26/04/2019
【一帶一路】習近平：構建全球互聯互通關係 實現共同發展繁榮
|樓市「胡」言26/04/2019
新世界「瑧樺」：單位細細唔實用？
|國際動態26/04/2019
朝俄首腦會談 加強關係迎挑戰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰