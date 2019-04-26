《外企動向》傳Ｕｂｅｒ再降ＩＰＯ估值，介乎８百至９百億美元

《經濟通通訊社２６日專訊》據外電引述消息人士報道，計劃於下月初上市的Ｕｂｅｒ（優

步），其招股價擬定在４４至５０美元之間，集資８０至１００億美元，意味著Ｕｂｅｒ目標估

值已再下調至８００億至９００億美元。

此前根據Ｕｂｅｒ提供予可轉換債券持有人的文件顯示，每股發行價可能在４８至５５美元

之間，估值９００至１０００億美元之間。按市值衡量，Ｕｂｅｒ料將成為美國股市有史以來第

二大ＩＰＯ，僅次於阿里巴巴。（ｍｎ）

