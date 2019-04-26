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26/04/2019 13:36

《外企動向》傳Ｕｂｅｒ再降ＩＰＯ估值，介乎８百至９百億美元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據外電引述消息人士報道，計劃於下月初上市的Ｕｂｅｒ（優
步），其招股價擬定在４４至５０美元之間，集資８０至１００億美元，意味著Ｕｂｅｒ目標估
值已再下調至８００億至９００億美元。
　　此前根據Ｕｂｅｒ提供予可轉換債券持有人的文件顯示，每股發行價可能在４８至５５美元
之間，估值９００至１０００億美元之間。按市值衡量，Ｕｂｅｒ料將成為美國股市有史以來第
二大ＩＰＯ，僅次於阿里巴巴。（ｍｎ）

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