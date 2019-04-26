《經濟通通訊社２６日專訊》英國外相侯俊偉表示，如果在不脫歐或無協議脫歐之間作出選
擇，他將選擇無協議脫歐。
侯俊偉稱，他認為不脫歐即是不履行公投結果，所出現的民主風險要高於沒有達成協議就離
開歐盟。
另外，首相文翠珊副手、內閣辦公室國務大臣李達德表示，政府希望在今年７月新一屆歐盟
議會會期開始前，讓三次遭國會否決的脫歐協議獲得批准。
他補充，未能提供脫歐協議重新提交國會投票的確切時間，一切將取決於與工黨的談判。
（ｍｎ）
26/04/2019 13:57
【脫歐之後】英國外相：寧願硬脫歐亦不選擇不脫歐
《經濟通通訊社２６日專訊》英國外相侯俊偉表示，如果在不脫歐或無協議脫歐之間作出選
擇，他將選擇無協議脫歐。
侯俊偉稱，他認為不脫歐即是不履行公投結果，所出現的民主風險要高於沒有達成協議就離
開歐盟。
另外，首相文翠珊副手、內閣辦公室國務大臣李達德表示，政府希望在今年７月新一屆歐盟
議會會期開始前，讓三次遭國會否決的脫歐協議獲得批准。
他補充，未能提供脫歐協議重新提交國會投票的確切時間，一切將取決於與工黨的談判。
（ｍｎ）
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