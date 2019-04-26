【脫歐之後】英國外相：寧願硬脫歐亦不選擇不脫歐

《經濟通通訊社２６日專訊》英國外相侯俊偉表示，如果在不脫歐或無協議脫歐之間作出選

擇，他將選擇無協議脫歐。

侯俊偉稱，他認為不脫歐即是不履行公投結果，所出現的民主風險要高於沒有達成協議就離

開歐盟。

另外，首相文翠珊副手、內閣辦公室國務大臣李達德表示，政府希望在今年７月新一屆歐盟

議會會期開始前，讓三次遭國會否決的脫歐協議獲得批准。

他補充，未能提供脫歐協議重新提交國會投票的確切時間，一切將取決於與工黨的談判。

（ｍｎ）

