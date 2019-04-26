  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/04/2019 18:03

《台股攻略－馮偉明》台股今日跌破萬一關卡

　　《台股攻略》台股今日（２６日）開低走低，跌８７﹒３９點，收報１０９５２﹒４７點，
成交金額為新台幣１１３５﹒４２億元。
　　美股跌多漲少，亞股亦普遍表現不佳。台股今日跳空下跌開出，失守萬一關卡，尾市時跌幅
收窄。權值股今日漲跌互見，台積電終場大跌２﹒８％，收新台幣２６０元；大立光跌超過
１﹒３％，收新台幣４６９５元；鴻海今日開高震盪，升０﹒６９％，終場收新台幣８７﹒４元
。美律重挫５％，收新台幣１８１元。權值股方面，今日聯電、玉山金、遠東新、正新、上海商
銀及遠傳等較為強勢，漲幅皆在１％以上。可成、台積電及友達則較弱，均跌超過２％。金控股
方面，富邦金及國泰金相對有支撐。軟板廠毅嘉，鋁質電容廠凱美及智寶等第一季財報利多，股
價逆勢上漲。
　　本周美股多檔重量級科技類股公布財報，下半年業績有望轉佳。台股方面，市場期待今年下
半年５Ｇ對網通族群業績將有顯著貢獻，加上部分個股具高股息率題材，預期股價有望維持相對
強勢。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道26/04/2019
【嚟緊炒D乜】中興業務迅速重回正軌 業績料大增股價上望29元
中國故事26/04/2019
【一帶一路】一文解讀習近平「一帶一路」論壇開幕式演說
FOCUS26/04/2019
【FOCUS】央媽繞口令式糾偏 結構性放水保「慢牛」
生財有道26/04/2019
【定存策略】配合不加息 專家倡改敘造一年定存
生財有道26/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：5月可望再突破3萬點
中國故事26/04/2019
【一帶一路】習近平：構建全球互聯互通關係 實現共同發展繁榮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金