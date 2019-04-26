《台股攻略－馮偉明》台股今日跌破萬一關卡

《台股攻略》台股今日（２６日）開低走低，跌８７﹒３９點，收報１０９５２﹒４７點，

成交金額為新台幣１１３５﹒４２億元。

美股跌多漲少，亞股亦普遍表現不佳。台股今日跳空下跌開出，失守萬一關卡，尾市時跌幅

收窄。權值股今日漲跌互見，台積電終場大跌２﹒８％，收新台幣２６０元；大立光跌超過

１﹒３％，收新台幣４６９５元；鴻海今日開高震盪，升０﹒６９％，終場收新台幣８７﹒４元

。美律重挫５％，收新台幣１８１元。權值股方面，今日聯電、玉山金、遠東新、正新、上海商

銀及遠傳等較為強勢，漲幅皆在１％以上。可成、台積電及友達則較弱，均跌超過２％。金控股

方面，富邦金及國泰金相對有支撐。軟板廠毅嘉，鋁質電容廠凱美及智寶等第一季財報利多，股

價逆勢上漲。

本周美股多檔重量級科技類股公布財報，下半年業績有望轉佳。台股方面，市場期待今年下

半年５Ｇ對網通族群業績將有顯著貢獻，加上部分個股具高股息率題材，預期股價有望維持相對

強勢。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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