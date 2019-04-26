《談國論企－黎偉成》原油產量加工穩增顯經濟不弱

《談國論企》中國的原油生產於２０１９年３月份環比及同比皆回升，和進口仍保持上升態

勢，即使原油加工量增長速度減慢，但加上天然氣加快生產，顯示油、氣的需求殷切，更可在一

定程度意味實體經濟發展相對穩好態勢。此為特朗普「落實」對華掀貿易戰凡三個季度的很良性

的經濟信息，亦屬中國對美的貿易磋商千萬要堅持平等的原則和精神，再謀求互利雙贏佳局，急

不能乃因亂不得者也。



＊原油生產跌轉升但高油價使進口減少＊



來自中國國家統計局所發布的《２０１９年３月份能源生產情況》資料，可見（甲）以原油

為主的能源的生產，有頗不俗的表現：（一）原油生產於２０１９年３月份的產量達１６５４萬

噸的同比增長２﹒１％，相對於１－２月份累計達３０６９萬噸所增０﹒５％多增１﹒６個百分

點，並扭轉２０１８年一季度少產２﹒２個百分點之況，因日均產銷５３﹒４萬噸環比增長

１﹒４萬噸，和同比增加３﹒６９％的支持；此項於２０１９年１－２月份所產３０３７萬噸而

同比減１﹒７％和環比收縮６﹒１個百分點。

因境內生產有相對較快的增長，故（二）原油進口於２０１９年３月份的３９３４萬噸，同

比僅增０﹒４％，使一季度累計升幅收窄為８﹒２％，相對於１－２月份累計８１８３萬噸所增

加的１２﹒２５％要低４個百分點，其中：１月份達４２６０萬噸同比增長５﹒１％，和２月份

３９２３萬噸更飆升２１﹒６％，相信與油價續升有關：倫敦布蘭特原油現貨離岸每桶價格於

２０１９年３月份達６７﹒９３美元，同比增長２﹒９％，而１－２月份則基本持平於上年的

６５﹒０３美元升幅。

油價回升，亦（三）原油加工量的增速減慢，於２０１９年３月份同比增長３﹒２％，比１

－２月份累計１﹒０２４９億噸的６﹒１％升幅少增２﹒９個百分點，使一季度累計１﹒５５億

噸同比增長４﹒４％，相對於２０１８年同期所增７﹒５％少增２﹒９個百分點。



＊天然氣提速投資力迎５Ｇ移動新天地＊



再看（乙）天然氣生產，仍然保持加快增長的勢頭，於２０１９年３月份達１５１億立方米

的同比增長９﹒８％，較１－２月份累計２８６﹒８億立方米所增９﹒２％多增０﹒６個百分點

，使一季度４４０億立方米的升幅９﹒４％，較１－２月份所增６﹒１％要多增３﹒３個百分點

，更較２０１８年一季度所增的３﹒３％多增６﹒１個百分點。此與國家力促潔淨能源的長期政

策相配合。

天然氣於２０１９年３月份進口量６９４萬噸同比增長１６﹒４％，使一季度均增

１７﹒８％。由是可以在一定程度顯示：中國經濟未因特朗普所掀的貿易戰所生衝擊之大，仍可

以保持穩中有進的發展。千萬不要重蹈’財大氣粗’使現今所見之增長放慢態勢。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

