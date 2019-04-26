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即市新聞

26/04/2019 09:37

《中資異動》華能國電續走高近半成破２５０天線，首季多賺逾一倍

　　《經濟通通訊社２６日專訊》華能國電（００９０２）上日逆市揚１﹒８６％後，現續走高
４﹒６７％，報５﹒１６元，盤中高見５﹒２２元，破２５０天線（５﹒０５５元）；成交約
１２３３萬股，涉資６３３９萬元，主動買盤６６％，暫表現最佳國指股。
　　Ａ股（滬：６０００１１）現價６﹒７４元人民幣，升１﹒０５％。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
５２﹒１７％。
　　華能國電公布，首季純利約２６﹒５６億元人民幣，比去年同期升１﹒１４倍，主因燃料價
格下降所致，每股盈利０﹒１６元人民幣。期內，營業額升５﹒１５％至約４５６﹒５２億元人
民幣，營業成本則降至約３７２﹒９３億元人民幣，令營業利潤增９１﹒８％至４５﹒３２億元
人民幣。
　　瑞信最新維持該股跑贏大市評級，目標價６﹒５元。
　　現時，恆生指數報２９５８２，升３３點或升０﹒１１％，主板成交４７﹒４３億元。上證
綜合指數報３１１５，跌８點或跌０﹒２７％，成交１４６﹒３４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華能國電（００９０２）　　　５﹒１６元　　　升４﹒６７％
　　華潤電力（００８３６）　　１１﹒３０元　　　跌０﹒１８％
　　大唐發電（００９９１）　　　２﹒１１元　　　無升跌
　　華電國電（０１０７１）　　　３﹒５０元　　　跌２﹒２３％
　　中國電力（０２３８０）　　　２﹒０３元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｍｗ）

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