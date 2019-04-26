《中資異動》華能國電續走高近半成破２５０天線，首季多賺逾一倍

《經濟通通訊社２６日專訊》華能國電（００９０２）上日逆市揚１﹒８６％後，現續走高

４﹒６７％，報５﹒１６元，盤中高見５﹒２２元，破２５０天線（５﹒０５５元）；成交約

１２３３萬股，涉資６３３９萬元，主動買盤６６％，暫表現最佳國指股。

Ａ股（滬：６０００１１）現價６﹒７４元人民幣，升１﹒０５％。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

５２﹒１７％。

華能國電公布，首季純利約２６﹒５６億元人民幣，比去年同期升１﹒１４倍，主因燃料價

格下降所致，每股盈利０﹒１６元人民幣。期內，營業額升５﹒１５％至約４５６﹒５２億元人

民幣，營業成本則降至約３７２﹒９３億元人民幣，令營業利潤增９１﹒８％至４５﹒３２億元

人民幣。

瑞信最新維持該股跑贏大市評級，目標價６﹒５元。

現時，恆生指數報２９５８２，升３３點或升０﹒１１％，主板成交４７﹒４３億元。上證

綜合指數報３１１５，跌８點或跌０﹒２７％，成交１４６﹒３４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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華能國電（００９０２） ５﹒１６元 升４﹒６７％

華潤電力（００８３６） １１﹒３０元 跌０﹒１８％

大唐發電（００９９１） ２﹒１１元 無升跌

華電國電（０１０７１） ３﹒５０元 跌２﹒２３％

中國電力（０２３８０） ２﹒０３元 無升跌

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（ｍｗ）

