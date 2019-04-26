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26/04/2019 10:18

【一帶一路】習近平：將同更多國家商簽高標準自由貿易協定

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家主席習近平在第二屆「一帶一路」國
際合作高峰論壇開幕式發表主旨演講，他表示，要促進貿易和投資自由化便利化，旗幟鮮明反對
保護主義，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，將同更多國家
商簽高標準自由貿易協定，加強海關、稅收、審計監管等領域合作，建立共建「一帶一路」稅收
徵管合作機制，加快推廣「經認證的經營者」國際互認合作。
　　我們還制定了《「一帶一路」融資指導原則》，發布了《「一帶一路」債務可持續性分析框
架》，為共建「一帶一路」融資合作提供指南。中方今年將舉辦第二屆中國國際進口博覽會，為
各方進入中國市場搭建更廣闊平台。

＊未來５年支持５０００人次中外方創新人才開展交流＊

　　共同探索新技術、新業態、新模式，探尋新的增長動能和發展路徑，建設數字絲綢之路、創
新絲綢之路。中國將繼續實施共建「一帶一路」科技創新行動計劃，同各方一道推進科技人文交
流、共建聯合實驗室、科技園區合作、技術轉移四大舉措。我們將積極實施創新人才交流項目，
未來５年支持５０００人次中外方創新人才開展交流、培訓、合作研究。我們還將支持各國企業
合作推進信息通信基礎設施建設，提升網絡互聯互通水平。

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