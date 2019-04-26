《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》》國家主席習近平在第二屆「一帶一路」
國際合作高峰論壇開幕式發表主旨演講，他表示，中國不搞以鄰為壑的匯率貶值，將不斷完善人
民幣匯率形成機制，使市場在資源配置中起決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基
本穩定，促進世界經濟穩定。
習近平稱，規則和信用是國際治理體係有效運轉的基石，也是國際經貿關係發展的前提。中
國積極支持和參與世貿組織改革，共同構建更高水平的國際經貿規則。
26/04/2019 10:28
【一帶一路】習近平：中國不搞以鄰為壑的匯率貶值
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》》國家主席習近平在第二屆「一帶一路」
國際合作高峰論壇開幕式發表主旨演講，他表示，中國不搞以鄰為壑的匯率貶值，將不斷完善人
民幣匯率形成機制，使市場在資源配置中起決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基
本穩定，促進世界經濟穩定。
習近平稱，規則和信用是國際治理體係有效運轉的基石，也是國際經貿關係發展的前提。中
國積極支持和參與世貿組織改革，共同構建更高水平的國際經貿規則。
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