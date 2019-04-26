【一帶一路】習近平：冀各國創造良好投資環境，平等對待中國企業

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家主席習近平在第二屆「一帶一路」國

際合作高峰論壇開幕式發表主旨演講稱，中國擴大開放的舉措，是根據中國改革發展客觀需要作

出的自主選擇，這有利於推動經濟高質量發展，有利於滿足人民對美好生活的嚮往，有利於世界

和平、穩定、發展。

我們也希望世界各國創造良好投資環境，平等對待中國企業、留學生和學者，為他們正常開

展國際交流合作活動提供公平友善的環境。我們堅信，一個更加開放的中國，將同世界形成更加

良性的互動，帶來更加進步和繁榮的中國和世界。

