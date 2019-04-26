【駐京專電】中證監：對５宗案件作行政處罰，涉松芝股份等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會

表示，中證監對５宗案件作行政處罰，包括１宗短線交易案和４宗內幕交易案，涉及松芝股份

（深：００２４５４）、天夏智慧（深：０００６６２）、海翔藥業（深：００２０９９）、華

北高速（深：０００９１６）、匹凸匹（滬：６００６９６）。

中證監稱，依法對陳福泉短線交易「松芝股份」案作出行政處罰，對其給予警告，並處以

１０萬元（人民幣．下同）罰款，同時對陳福泉採取終身證券市場禁入措施；

中證監依法對李建平內幕交易「天夏智慧」案作出行政處罰，責令其依法處理非法持有的證

券，沒收違法所得４﹒０８萬元，並處以１２﹒６１萬元罰款；

中證監依法對張勇內幕交易「海期藥業」案作出行政處罰，沒收其違法所得４４５１﹒３２

萬元，並處以８９０２﹒６３萬元的罰款。

北京證監局依法對俞亮內幕交易「華北高速」案作出行政處罰，沒收其違法所得２５２﹒３

萬元，並處以７５６﹒８９萬元罰款；

上海證監局依法對張紹波內幕交易「匹凸匹」案作出行政處罰，沒收其違法所得

２５８５﹒２７萬元，並處以７７５５﹒８１萬元罰款。

中證監稱，將持續依法嚴厲打擊各類內幕交易違法行為，著力維護公平公正的市場環境，切

實保護廣大中小投資者合法權益。

