《午市前瞻》資金未從新興市場大舉流出，港股於２９５００有支持

《經濟通通訊社２６日專訊》多間美企隔晚（２５日）繼續公布業績，受３Ｍ首季純利遜預

期，加上計劃裁減２０００名員工，股價急瀉創三十年來最大跌幅，道指最終收報２６４６２點

，跌１３４點。

今早亞洲股市一同向下，港股亦只能跟隨低開３６點，報２９５１３點，隨著內銀股及中移

動（００９４１）稍見追捧，恆指反覆向上，最多曾漲１２３點，報２９６７２。然而，後段港

股升幅收窄，最終半日收報２９５８３，漲３３點或跌０﹒１１％，為五連跌累挫５８０點後首

回升，但依然未能收復廿天線（約２９７３４點），主板成交４５３﹒４３億元。國企指數收報

１１５１１點，升９點或０﹒０８％。

Ａ股繼續無表現，上證半日收報３０９９點，跌２４點或０﹒７８％。深證未能重上萬點關

，半日收報９８１８點，跌８９點或０﹒９％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒１５％，報６７元。港交所（００３８８）漲

０﹒５２％，報２７１﹒８元。騰訊（００７００）微升０﹒０５％，報３８３元。中移動五連

跌後首回升，反彈１﹒５５％，報７５﹒３元，收復２５０天線（７４﹒９３２元）。友邦

（０１２９９）逆市微跌０﹒２５％，報７９﹒６５元。創科（００６６９）收跌３﹒６４％，

報５６﹒９５元，為半日表現最差藍籌。



＊瑞聲舜宇皆反彈，賭收公布前夕賭股受捧＊



高盛料蘋果手機今年銷量將低於華爾街預期的６７００萬部，並有機會於今年底前無法達到

銷售目標，但今日手機設備股出現反彈。「手機設備孖寶」瑞聲（０２０１８）回升２﹒２％，

報５３﹒５元，暫表現最好藍籌。舜宇（０２３８２）亦回升０﹒７３％，報９７﹒２５元。比

亞迪電子（００２８５）日內放榜，半日漲１﹒９４％，報１３﹒６６元。信利（００７３２）

跟升２﹒３８％，報１﹒２９元。鴻騰精密（０６０８８）微升０﹒４９％，報４﹒１２元。

澳門將於下周公布四月份賭收數據，惟大行花旗看淡，不過無阻濠賭股落鑊炒起。永利

（０１１２８）走強升２﹒３５％，報２１﹒７５元。銀娛（０００２７）跟升１﹒５５％，報

５９元。金沙（０１９２８）漲１﹒３１％，報４２﹒６元。澳博（００８８０）揚

０﹒８７％，報９﹒２３元。

睿見教育（０６０６８）旗下佛山市順德區非營利性民辦學校，將於２０２１年完工，最大

總容量達９２１０名學生，收漲７﹒８２％，報４﹒６９元。楓葉教育（０１３１７）日內放榜

，連日受壓後回升２﹒１２％，報４﹒３３元。其他教育股普遍有支持，天立教育

（０１７７３）走強升４﹒３２％，報２﹒９元。新高教（０２００１）跟升３﹒２３％，報３

﹒５２元。民生教育（０１５６９）走高１﹒１８％，報１﹒７２元。中國科培

（０１８９０）揚１﹒０９％，報３﹒７元。



＊三桶油隨油價跌，中央加強監管豬肉股挫＊



隔晚油價回落，中海油（００８８３）今年首季總淨產量同比保持穩定，但營業收入按年跌

１﹒０７％，半日收跌１﹒９１％，報１４﹒３８元。中石化（００３８６）亦跌０﹒６７％，

報５﹒９７元。中石油（００８５７）軟０﹒３９％，報５﹒０６元。中海油服（０２８８３）

走低２﹒３７％，報８﹒６５元。上石化（００３３８）首季純利按年大跌６５﹒５３％，最終

挫２﹒９８％，報３﹒５８元。

中央農業農村部加強監管，下月起年屠宰５萬隻到１０萬隻的生豬屠宰企業全部實現自檢，

年底前，所有生豬屠宰企業相關信息納入動物檢疫證明電子出證系統，與檢疫出證相關聯，實現

精準監管，豬肉股普遍下挫。中糧肉食（０１６１０）大瀉４﹒４９％，報３﹒１９元。萬洲（

００２８８）挫２﹒２９％，報８﹒９５元。普甜食品（０１６９９）乾跌５﹒５６％，報０﹒

３４元。

乘聯會上日（２５日）公布，４月全國汽車第一周日均零售３﹒５萬部，按年增８％。不過

，４月首兩周的總體批發量為日均３﹒４萬部，按年降３０％，拖累汽車股繼續受壓，敏實（０

０４２５）挫１﹒５６％，報２５﹒２元。北汽（０１９５８）績前有沽壓，軟

０﹒８８％，報５﹒６元。華晨（０１１１４）跌０﹒８１％，報８﹒５４元。長汽

（０２３３３）績前有沽壓，微跌０﹒４６％，報６﹒５元。東風（００４８９）走低

０﹒３９％，報７﹒６９元。



＊黃偉康：中資券商股可炒業績，中信證券宜現價買入作部署＊



港股今日走勢持續反覆，安里證券主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》分析，港股本

周表現浮沉或與亞洲區內新興貨幣見沽壓有關，其中美元持續轉強，隔晚再創兩年高位見

９８﹒３２。黃指美元轉強的現象，或反映環球央行對貨幣政策持觀望態度的現象，使貨幣市場

缺乏方向而走入美元，惟黃指美元指數過去在９８到９９的水平有阻力，料再上漲空間不大，而

港元在美元強勢下未見弱勢，加上資金亦未從新興市場大舉流出，故港股短期在２９５００會有

支持，而陸續有更多中資企業公布首季業績，如果當中業績未見走樣，港股仍有望再漲。

個股方面，黃偉康看好中資券商股的表現。近日中資券商股因Ａ股回調而連日受壓，但黃指

相關股份的首季業績有望因Ａ股在首季表現優異而造好，在現時相關中資券商股回吐時，反是吸

納的時機，其中較看好中信證券（０６０３０）的表現。（ｓｃ，ａｌ）

