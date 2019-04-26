《美元走勢－羅明立》美匯有力再試高，日圓長假期橫行為主

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒７８ １１１﹒４２ １１１﹒５８

歐元╱美元 １﹒１１４４ １﹒１１２３ １﹒１１３４

英鎊╱美元 １﹒２９１３ １﹒２８８７ １﹒２８９４

美元╱瑞郎 １﹒０２０６ １﹒０１９０ １﹒０１９７

美元╱港元 ７﹒８４５１ ７﹒８４１６ ７﹒８４２８



《美元走勢》周四（２５日）美國公布上周初次申領失業人數增加２３萬，高於預期的２０

萬；而３月耐用品訂單升２﹒７％，若扣除飛機以外之非國防資貨物，３月核心耐用品訂單初值

按月升１﹒３％，升幅創八個月高，金額更創紀錄高，整體數據仍然不俗。美元升至９８﹒３０

後回軟，但仍然守住９８水平，市場等待今晚（２６日）公布的第一季經濟增長數據，預期增長

２﹒２％，美匯高位整固後有力再試高。

歐元昨日維持於１﹒１１７０以下波動，反彈力度疲弱，基本面及技術走勢都被美元比下去

，應繼續向下尋底。

日本將踏入１０天的長假期，市場需要吸納大量日圓應付長假期的需要，日圓匯價上升，美

元兌日圓逆市下跌，昨日一度失守１１１﹒５水平。在踏入長假期之後，日圓交投會下降，相信

會以橫行為主１１０﹒８０╱１１１﹒２０是美元初步支持。由於日本經濟增長放緩，央行承認

通脹回升２％的動力減弱，除非避險需求刺激，相信美元跌幅應有限，若能突破１１２﹒５０將

有另一波升幅。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１２﹒００ １１０﹒８０ １１２﹒５０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１１８０ １﹒１０５０ １﹒１２３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 賣出加元 １﹒３４５０ １﹒３５８０ １﹒３４００

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

