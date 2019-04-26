  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/04/2019 14:54

《美元走勢－羅明立》美匯有力再試高，日圓長假期橫行為主

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒７８　　　１１１﹒４２　　　１１１﹒５８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１４４　　　１﹒１１２３　　　１﹒１１３４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９１３　　　１﹒２８８７　　　１﹒２８９４
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０２０６　　　１﹒０１９０　　　１﹒０１９７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５１　　　７﹒８４１６　　　７﹒８４２８

　　《美元走勢》周四（２５日）美國公布上周初次申領失業人數增加２３萬，高於預期的２０
萬；而３月耐用品訂單升２﹒７％，若扣除飛機以外之非國防資貨物，３月核心耐用品訂單初值
按月升１﹒３％，升幅創八個月高，金額更創紀錄高，整體數據仍然不俗。美元升至９８﹒３０
後回軟，但仍然守住９８水平，市場等待今晚（２６日）公布的第一季經濟增長數據，預期增長
２﹒２％，美匯高位整固後有力再試高。
　　歐元昨日維持於１﹒１１７０以下波動，反彈力度疲弱，基本面及技術走勢都被美元比下去
，應繼續向下尋底。
　　日本將踏入１０天的長假期，市場需要吸納大量日圓應付長假期的需要，日圓匯價上升，美
元兌日圓逆市下跌，昨日一度失守１１１﹒５水平。在踏入長假期之後，日圓交投會下降，相信
會以橫行為主１１０﹒８０╱１１１﹒２０是美元初步支持。由於日本經濟增長放緩，央行承認
通脹回升２％的動力減弱，除非避險需求刺激，相信美元跌幅應有限，若能突破１１２﹒５０將
有另一波升幅。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１２﹒００　　　１１０﹒８０　　　１１２﹒５０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１１８０　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　賣出加元　　１﹒３４５０　　　１﹒３５８０　　　１﹒３４００
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS26/04/2019
【FOCUS】央媽繞口令式糾偏 結構性放水保「慢牛」
生財有道26/04/2019
【定存策略】配合不加息 專家倡改敘造一年定存
生財有道26/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：5月可望再突破3萬點
中國故事26/04/2019
【一帶一路】習近平：構建全球互聯互通關係 實現共同發展繁榮
樓市「胡」言26/04/2019
新世界「瑧樺」：單位細細唔實用？
國際動態26/04/2019
朝俄首腦會談 加強關係迎挑戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金