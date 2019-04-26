【大灣區】德勤：各省市協同效應大，惟三地稅制差異問題仍待解決

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》於年初出台，不少企業摩拳擦掌冀進入區內發展，德勤發表

報告解讀《綱要》，認為相對於其他世界級灣區，粵港澳大灣區定位集合製造基地、金融及科創

中心，認為各省市可發揮協同作用，惟三地稅制差異問題仍待解決。《香港經濟日報》

