「明日大嶼」填海造價引起關注，行會召集人陳智思接受團結香港基金訪問時表示，政府並
非「倒錢落鹹水海」。
「明日大嶼」計劃將有７成單位撥作公營房屋，陳智思稱，這個信息是很重要的，公營房屋
一定是為了香港市民，這比例亦反映計劃以香港人為主要目標。
至於就收回粉嶺高爾夫球場部分用地，陳智思承認，屬於一個政治考慮，因政府若不接受報
告建議，而是繼續保留球場，一定會有聲音指官商勾結。
他形容，現時是選擇中間的妥協方案，讓市民看到政府有決心，每一個選項都要考慮、都要
做。《香港經濟日報》
26/04/2019 08:39
【明日大嶼】陳智思：填海以港人為服務目標
「明日大嶼」填海造價引起關注，行會召集人陳智思接受團結香港基金訪問時表示，政府並
非「倒錢落鹹水海」。
「明日大嶼」計劃將有７成單位撥作公營房屋，陳智思稱，這個信息是很重要的，公營房屋
一定是為了香港市民，這比例亦反映計劃以香港人為主要目標。
至於就收回粉嶺高爾夫球場部分用地，陳智思承認，屬於一個政治考慮，因政府若不接受報
告建議，而是繼續保留球場，一定會有聲音指官商勾結。
他形容，現時是選擇中間的妥協方案，讓市民看到政府有決心，每一個選項都要考慮、都要
做。《香港經濟日報》
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