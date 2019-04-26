【本港樓市】中原料年底一手現樓貨尾回落至六千個，因空置稅實施

《經濟通通訊社２６日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，２０１９年樓市明

顯向好，一手樓市銷售暢旺，無論現樓或樓花新屋銷情均理想，預期今年餘下三個季度，一手現

樓貨尾數字將會逐步回落，有機會降至６０００個的水平；一手樓花售出數字逐步上升，有機會

升到１﹒７萬個水平。

截止２０１９年首季數字，未來四年整體新屋潛在供應９﹒３萬個，數字連續四個季度不變

，顯示私樓供應已經穩定下來，房價升跌取決於置業需求。估計今年餘下三季，數字都會企穩於

９萬個或以上水平。

他又指，已落成仍未售出的新屋９０００個，數字連續七個季度不變。但今年展開一手空置

稅立法，預期發展商積極銷售現樓貨尾，預期今年年底時，數字可能降至６０００個。建築中卻

已預售的新屋（即樓花銷售）有１﹒３萬個，按季增加３０００個。今年樓市向好，一手樓銷售

暢旺，預期２０１９年年底時，數字可能升到１﹒７萬個。

已批出仍未動工的新屋有２﹒２萬個。數字連升三個季度，估計有不少大型項目批出，而尚

未動工。一旦動工，將會推高建築中新屋的數字；由今季的７﹒５萬個，預期２０１９年年底前

有機會升到８﹒４萬個水平。

今年首季落成新屋１０００個，去年同期有１２００個。２０１８年全年落成量２﹒１萬個

，估計２０１９年全年有１﹒８萬個。首季施工量２３００個，估計全年可達２萬個。

（ｂｉ）

