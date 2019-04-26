【本港樓市】中原ＣＣＬ按周升１﹒５６％，相距歷史高位２﹒９％

《經濟通通訊社２６日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新春後樓價正式展

開連升，ＣＣＬ持續向上挑戰歷史高位，其中，中原城市領先指數ＣＣＬ報１８３﹒１９點，按

周升１﹒５６％，與歷史高位相差２﹒８９％。

黃良昇表示，四大整體指數中，以ＣＣＬ（大型單位）最接近自己歷史高位，相差

２﹒５４％。ＣＣＬ、ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）分別相差２﹒８９％、

３﹒２４％及３﹒３２％。



＊港九兩區平歷史最長齊升紀錄＊



四區指數中，港九兩區有望率先重返歷史高位，現時港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ相差

２﹒７３％、九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ相差３﹒０９％。而新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ及新界東

ＣＣＬ Ｍａｓｓ分別相差６﹒７１％及７﹒６１％。相信樓價升勢持續，今年中ＣＣＬ將重返

１８８﹒６４點歷史高位。

港九市區樓價表現持續突出。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ最新報１８２﹒８８點，按周升

１﹒２２％，連升１０周共１０﹒４０％，創該區歷史最長連升。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１９２﹒５９點，按周升０﹒９８％，連升６周共７﹒８１％，是２０１２年３月後最長連升。

港九兩區齊升６周，平歷史最長齊升紀錄，上一次出現是２００４年２月份。

新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９２﹒９３點，按周升３﹒０６％，升幅是１０７周最大。新

界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６５﹒１１點，按周跌０﹒２３％。四區樓價連續兩周錄得三升一跌

，大市升勢持續，未來四區樓價輪翻上升。



＊三大整體指數齊升１１周＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８５﹒４７點，按周升１﹒１２％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１８３﹒１４點，按周升１﹒１９％。樓市升勢進入新階段，整體樓價

持續向上，升幅卻時大時小。上周ＣＣＬ、ＣＣＬ（中小型單位）及ＣＣＬ Ｍａｓｓ升幅僅

０﹒１２％、０﹒４８％及０﹒６３％。ＣＣＬ（大型單位）報１８３﹒４３點，按周升

３﹒５２％，升幅為５６周最大。

三大整體指數齊升１１周，為１０２周以來首見，上一次出現是２０１７年５月。ＣＣＬ

Ｍａｓｓ累升８﹒５５％，ＣＣＬ（中小型單位）升８﹒０８％，ＣＣＬ升７﹒７９％。

（ｃｌ）

