《再戰明天》美貿易代表下周二赴京談判，儲局議息，內地五一假期

《經濟通通訊社２６日專訊》下周的市場焦點將落在周二（３０日）美國貿易代表萊特希澤

和財長努欽前往北京參加貿易談判、美國聯儲局議息和英銀行宣布利率決定、會議記錄及通脹報

告。

下周內地將展開五一長假期，內地股市下周三（１日）至周五（３日）休市。

下周公布業績的美國大企業有：Ａｌｐｈａｂｅｔ，麥當勞，Ｐｆｉｚｅｒ和家樂氏等。



＊日本展開長假期慶祝皇太子德仁即位新天皇＊



在外圍重要經濟活動上，日本由明日至５月６日連續休市１０日，慶祝皇太子德仁５月１日

即位新天皇。

明日，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇領導人圓桌論壇。此外，加拿大總理特魯多與

日本首相安倍晉三會面。



＊英倫銀行總裁卡尼演講＊



下周一（２９日）下午４：１０ｐｍ，英倫銀行總裁卡尼在２０１９年金融創新全球峰會發

表主旨演講。此外，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。

德國總理梅克爾及法國總統馬克龍主持晚宴款待六個西巴爾干半島國家及歐盟成員克羅地亞

和斯洛文尼亞領導人，旨在討論中國在該地區影響力，以及塞爾維亞和科索沃間持續的衝突

印度人民院（議會下院）選舉。



＊歐元區公布４月企業景氣指標，美國公布３月個人所得＊



下周一，日本和印度股市假期休市。

在數據方面，下周一下午４：３０ｐｍ，香港公布３月貿易收支，料貿赤由４８８億元；收

窄至４４０億元；進口年率跌幅料由３﹒８％擴闊至５％；出口年率跌幅料由６﹒９％收窄至

２﹒６％。

５：００ｐｍ，歐元區公布４月企業景氣指標，料由０﹒５３下滑至０﹒５１；工業信心指

數料由負１﹒７轉差至負２；服務業信心指數料由１１﹒３升上１１﹒５；消費者信心指數料由

負７﹒２轉差至負７﹒９；經濟信心指數料由１０５﹒５下滑至１０５﹒１。

晚上８：３０ｐｍ，美國公布３月個人所得，料由０﹒２％升上０﹒４％。１０：３０ｐｍ

，美國公布４月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。



＊中銀系、招行、建行、中電信及平保等派業績＊



在本港，下周一公布業績的公司有：青島啤酒股份（００１６８）、萬洲國際

（００２８８）、鞍鋼股份（００３４７）、江西銅業股份（００３５８）、中國石油化工股份

（００３８６）、中國東方航空股份（００６７０）、中國電信（００７２８）、亞洲水泥（中

國）（００７４３）、中興通訊（００７６３）、建設銀行（００９３９）、中國南方航空股份

（０１０５５）、粵海制革（０１０５８）、洛陽玻璃股份（０１１０８）、工商銀行

（０１３９８）、中國平安（０２３１８）、長城汽車（０２３３３）、中銀香港

（０２３８８）、中國鋁業（０２６００）、紫金礦業（０２８９９）、交通銀行

（０３３２８）、招商銀行（０３９６８）、中國銀行（０３９８８）等。（ｈｏ）

