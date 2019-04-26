《經濟通通訊社２６日專訊》運輸及房屋局公布截至今年３月底最新數據，預計未來３至４
年一手私人住宅可供應單位數量維持於９﹒３萬伙，當中包括已落成但仍未售出單位９０００伙
，建築中但未售出的單位６﹒２萬伙，而已批出土地並可隨時動工的單位２﹒２萬伙。
今年第一季的私樓落成量僅錄１０００伙，按季大幅下跌８８％，按年跌１７％。私人住宅
施工量為２３００伙，按季升１５％，惟按年減少５９％。（ｋｙ）
26/04/2019 10:29
【本港樓市】運房局：未來三至四年一手私樓潛在供應維持９﹒３萬
《經濟通通訊社２６日專訊》運輸及房屋局公布截至今年３月底最新數據，預計未來３至４
年一手私人住宅可供應單位數量維持於９﹒３萬伙，當中包括已落成但仍未售出單位９０００伙
，建築中但未售出的單位６﹒２萬伙，而已批出土地並可隨時動工的單位２﹒２萬伙。
今年第一季的私樓落成量僅錄１０００伙，按季大幅下跌８８％，按年跌１７％。私人住宅
施工量為２３００伙，按季升１５％，惟按年減少５９％。（ｋｙ）
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