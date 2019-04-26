【企業盈警】高科橋（８４６５）料首季錄得重大淨利潤減幅６０％

《經濟通通訊社２６日專訊》高科橋（０８４６５）發盈警，預期與截至２０１８年３月底

止三個月的淨利潤比較，集團於截至今年３月底止三個月將錄得重大淨利潤減幅約６０％。

根據目前可取得資料，預期集團於本期間的淨利潤大幅減少主要由於集團客戶在不理想的市

場條件下減少訂單，集團預期收入減少；集團的產品售價普遍下降，導致利潤率下降；及由於泰

銖、美元及港元間的匯率波動，集團預計會錄得外匯收益減少。（ｋｙ）

