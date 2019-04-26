【企業盈警】建泉國際（８３６５）料半年度虧損擴大至１５２０萬

《經濟通通訊社２６日專訊》建泉國際控股（０８３６５）發盈警，集團預期截至２０１９

年３月底止六個月將錄得虧損約１５２０萬元，２０１８年度同期相比則錄得虧損約１２０萬元

。該預期虧損主要由於集團所處理若干企業融資顧問項目的收入入帳意外延遲而導致收入減少；

及員工成本和辦公室租金因業務擴展上升所致。（ｋｙ）

