  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/04/2019 18:28

【企業盈警】明樑控股（８１５２）料今年首季度將錄得虧損

　　《經濟通通訊社２６日專訊》明樑控股（０８１５２）發盈警，估計集團截至今年３月底止
三個月將錄得虧損。董事會認為虧損主要是由於與去年同期相比，收入下跌不少於２５％，主要
是香港最近沒有新的隧道掘進機隧道工程推出；中國市場面對激烈的市場競爭，特別是供應切削
工具予隧道設備製造商；及新加坡新的隧道掘進機隧道工程還未開展。（ｋｙ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道26/04/2019
【自願醫保】標準計劃保障不足 自願醫保外還有其他選擇？（有片）
生財有道26/04/2019
【嚟緊炒D乜】中興業務迅速重回正軌 業績料大增股價上望29元
中國故事26/04/2019
【一帶一路】一文解讀習近平「一帶一路」論壇開幕式演說
FOCUS26/04/2019
【FOCUS】央媽繞口令式糾偏 結構性放水保「慢牛」
生財有道26/04/2019
【定存策略】配合不加息 專家倡改敘造一年定存
生財有道26/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：5月可望再突破3萬點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金