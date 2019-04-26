《經濟通通訊社２６日專訊》明樑控股（０８１５２）發盈警，估計集團截至今年３月底止
三個月將錄得虧損。董事會認為虧損主要是由於與去年同期相比，收入下跌不少於２５％，主要
是香港最近沒有新的隧道掘進機隧道工程推出；中國市場面對激烈的市場競爭，特別是供應切削
工具予隧道設備製造商；及新加坡新的隧道掘進機隧道工程還未開展。（ｋｙ）
26/04/2019 18:28
【企業盈警】明樑控股（８１５２）料今年首季度將錄得虧損
《經濟通通訊社２６日專訊》明樑控股（０８１５２）發盈警，估計集團截至今年３月底止
三個月將錄得虧損。董事會認為虧損主要是由於與去年同期相比，收入下跌不少於２５％，主要
是香港最近沒有新的隧道掘進機隧道工程推出；中國市場面對激烈的市場競爭，特別是供應切削
工具予隧道設備製造商；及新加坡新的隧道掘進機隧道工程還未開展。（ｋｙ）
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