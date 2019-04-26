《小傳日記》魚缸終止五連跌，成交萎縮好友撤？

《小傳日記》花旗國隔晚表現不一，魚缸今朝稍微低開３６點報２９５１３後，最多走低

４５點，最低見２９５０４，其後由跌轉升，一度走高１２３點，報２９６７２，最終埋單微揚

５５點，收報２９６０５，全日成交８６０﹒９６億元，比噚日少近１２巴仙。恆指終於繼五連

跌累挫５８０點後反彈而上，好Ｃｈａｒｍ！國貨收就報１１５１０，升８點。

滬指收跌３７點或跌逾１巴仙，報３０８６點。

大隻藍戰士全線向上，大象（００００５）揚１毫子，報６７銀。生發發

（００３８８）微升近１巴仙，報２７２﹒８銀。ＱＱ（００７００）宣布，將與東瀛任天堂合

作，喺神州代理賣Ｓｗｉｔｃｈ主機，全日就牛皮走高近半巴仙，報３８４銀。神州移動

（００９４１）連跌五日累挫近４巴仙後，今日嚟個大反彈，全日走高逾１巴仙，報

７５﹒０５銀，收復埋２５０天線（７４﹒９３１銀），勁！ＡＩＡ（０１２９９）牛皮，揚半

仙，報７９﹒９銀。



＊油價要走低油佬齊返歸，首季純利勁華能國電醒＊



油價隔晚回落，石油相關大佬無哂心機，中海油（００８８３）公布，今年首季總淨產量約

１﹒２億桶油當量，按年保持穩定，營業收入近４４２億銀人仔，按年碌低１巴仙，全日都要仆

低近２巴仙，報１４﹒４２銀。中石化（００３８６）跌半巴仙，報５﹒９８銀。中石油

（００８５７）走低逾半巴仙，報５﹒０５銀。中石化油服（０１０３３）蒸發逾６巴仙，報

１﹒０６銀。中海油服（０２８８３）唔見逾２巴仙，報８﹒６５銀。

電力佬普遍走軟，潤電（００８３６）走低逾１巴仙，報１１﹒２銀。大唐發電

（００９９１）跟跌逾１巴仙，報２﹒０８銀。華電國電（０１０７１）唔見１巴仙，報

３﹒５４銀。中國電力（０２３８０）軟近半巴仙，報２﹒０２銀。華能國電（００９０２）首

季純利約２６﹒５６億銀人仔，較去年同期增加１﹒１４倍，主要因為燃料價格持續走低咁話，

今日畀缸友狂畀Ｌｉｋｅ，全日跳高逾２巴仙，報５﹒０４銀。



＊磚頭有追捧缸友出力寵，花旗唔祝福賭佬齊力谷＊



神州磚頭今日好Ｍａｎ，碧桂園（０２００７）升幅收窄至２仙，報１２﹒４２銀。中海外

（００６８８）揚近２巴仙，報２９﹒２銀。融創（０１９１８）走高近２巴仙，報

４０﹒４５銀。雅居樂（０３３８３）升逾１巴仙，報１１﹒９４銀。

賭佬今日都好有氣勢，馬交將會喺下星期公布四月份賭收數據，即使大行花旗就唔睇好啦，

佢嘅研究報告指出，４月頭２１日馬交賭收會達１５９億銀澳幣，相當於頭２１日平均每日

７﹒５７億銀澳幣，所以就維持馬交４月賭收按年減少７巴仙，至２４０億銀澳幣嘅

Ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ，不過缸友就無理咁多啦，支持賭佬向上走高，銀娛（０００２７）揚

逾１巴仙，報５８﹒８５銀。永利馬交（０１１２８）彈高近４巴仙，報２２﹒０５銀。金沙

（０１９２８）升近２巴仙，報４２﹒８５銀。新濠國際（００２００）無乜表現，報

１８﹒９銀。



＊蘋果無人掃瑞聲今跑高，業績雖造好楓葉仍回吐＊



早幾年個個「挨瘋」在手，天下我有咁款，可惜今日蘋果機魅力不再，連相關大佬都要捱沽

，高盛仲預計，蘋果機今年銷量將會低過華爾街預期嘅６７００萬部，手機設備大佬們都連跌咗

幾日，今日終於有得反彈發圍，其中瑞聲（０２０１８）今日反彈近３巴仙，報５３﹒７銀，係

今日表現最佳藍戰士。舜宇（０２３８２）升近１巴仙，報９７﹒３銀。鴻騰精密

（０６０８８）漲近１巴仙，報４﹒１４銀。比亞迪電子（００２８５）飛起近２巴仙，報

１３﹒６２銀。中興通訊（００７６３）都跟住抽高近２巴仙，報２６﹒２銀。

教育佬就繼續頭耷耷，就算楓葉教育（０１３１７）中期純利升兩成，午後沽壓更嚴重，股

價仲五連跌兼五連陰，累挫逾一成半，全日收跌近半成，報４﹒０４銀，可憐豬。其他教育佬就

榮辱互見，中教（００８３９）回近１巴仙，收報１１﹒８２銀。新東方在線

（１７９７）高收逾半巴仙，報１１﹒１６銀。成實外教育（０１５６５）踢高近４巴仙，報３

﹒５１銀。民生教育（０１５６９）微揚逾半巴仙，報１﹒７１元。周末愉快，請請！



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