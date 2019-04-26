《真知灼見－溫灼培》美匯指數突破９８後將如何？

《真知灼見》美匯指數於９５－９８指數點的區間行走已有半年之久。過去，市場曾三度嘗

試把美元推越９８的阻力位，但每次均告失敗。直到本周這突破終於出現。從純圖表分析，美匯

突破９８指數點後下一個上升目標將會是１００指數點，再上便是１０３。先不談１０３，因這

水平有點遙遠；但美匯又會否向１００指數點邁進呢？



＊美元強勢有理，緣何遲遲突破＊



由於９８是一個很重要的位置，破後不排除會引發大量止蝕盤的湧現。所以美匯從９８進一

步被推高的可能性相當大，但會否一直奔向１００甚至破１００筆者則存疑。美國經濟不單較歐

元區及其他主要貨幣的經濟體強，其貨幣政策亦較其經濟體優勝。聯儲局極其量料今年內不加息

，但相信也不會減息。相反，為紓緩國內經濟壓力，歐央行似乎下半年還要加推另類量寬政策。

日本面對今年１０月加消費稅對經濟帶來的壓力，同有加推量寬可能。英經濟較理想，惟一直擺

脫不了「脫歐」陰霾。澳紐則雙雙已準備於今年內減息。加拿大本是唯一可期望加息的貨幣，但

於本周議息會也已修正了其貨幣政策方向；由過往傾向「加息」轉為「可加可減」。所以美元強

是有其道理；但問題是，上述美元強的因素早已於市場出現，為何待本周美匯才現突破？



＊中美貿易與英國脫歐＊



從經濟及貨幣政策角度而論，美元強是理所當然。但政治角度卻不容美元強。這裏我們有兩

事項必須明白。首先，如中美貿易達成協議消除磨擦，這樣不排除將能帶動環球投資氣氛轉旺。

這時候將有機會驅使基金經理減持現金轉向追逐資產。在金融界，現金即美元，基金經理放棄現

金即棄美元，這可對美元不利；相反則可造就外幣上升。正因中美達成貿易協議機會高，這是過

去就是經濟及貨幣政策有利美元，市場也一直不敢大舉推升美元的原因。

還有一個政治因素必須留意，是英國「脫歐」的問題。歐債危機期間市場曾擔心歐元會瓦解

，但經過歐央行努力挽救，相信現在沒有人擔心歐洲會再爆發債務危機，尤其於今年３月的財政

年度，已沒有一個歐元區國家其財赤與ＧＤＰ比例大於３％，這使日後歐元區國家爆債務危機的

機會大大降低。可惜，一波未完一波又起，債務危機過後又出現了英國「脫歐」危機。不過試想

，擾攘了兩年時間，如英國最終也離不開歐盟的單一市場而要重返，這對歐元的概念可帶來多大

鼓舞，屆時將再沒有人對歐元這概念感質疑。這個轉變料可為歐元帶來巨大刺激。由於現時愈來

愈多投資者相信英國難抵受「硬脫歐」的衝擊，料英國重返歐盟單一市場只是時間問題。這是市

場一直不敢推升美元的另一原因。



＊焦點重回經濟與貨幣政策＊



不過，眼見英國國會一直拿不出「脫歐」主意，而中美貿易達成協議日期又一拖再拖。最新

講法是５月底中美兩國領袖才有機會簽署協議，但會否延遲實際上仍是未知數。當這兩個最有機

會推低美元匯價的政治因素，其出現日子遙遙無期，市場便惟有把焦點重放在經濟及貨幣政策層

面上，這解釋本周美匯突破９８的主因。英國「脫歐」的困局或許於未來一段日子也難解決，但

中美貿易磨擦料不會維續多久。所以這正是筆者估計，在大量技術止蝕盤湧現下美匯指數短期內

或有機會衝上９９指數點水平，但未必有能力上試１００甚至破１００的原因。當然話說回來，

倘到５月底中美就貿易談判仍無起色，這樣就難免美匯有一舉上破１００的可能。最後，假使今

年內中美貿易能達成協議及英國能「軟脫歐」，筆者依然看美元跌。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

