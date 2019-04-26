《與聯共策－鄒建雄》投資級別債券的策略

《與聯共策》目前市場對於投資級別債券降級的疑慮已經稍緩，擔心企業償債能力的憂慮亦

減少，這是個利好現象，因為高估風險可能會令人錯失投資機會。然而，投資者應清楚分辨哪些

是有機會被降級的「墮落天使」，哪些是評級可能會升級的「明日之星」，從而提升整體投資組

合的回報。

今年第一季ＢＢＢ等級債券的需求大增，年初至今回報上升將近６％。聯博認為整體大環境

的改變，讓投資者重新考慮投資級別債券。主要原因是美國聯儲局早於六個月前還預期２０１９

年將加息三次。但如今聯儲局表示今年不會進一步加息，因此美國經濟料可持續增長，企業的債

務壓力也隨之減輕。

儘管如此，部分在投資級別邊緣游走的企債在今年可能遭降級而成為「墮落天使」，其實這

並不是什麼罕見的現象。每一年總是會有投資級別債券被降級至高收益評級。２００９年至

２０１８年期間，每年平均約有７２０億美元的「墮落天使」債券。

全球金融危機爆發後，以及２０１４年到２０１５年國際油價重挫時，都出現不少的「墮落

天使」，但是佔高收益債券市場的比例不算高。此外，今年以來從高收益升級為投資級別債券的

「明日之星」反而多於「墮落天使」。

即使如此，投資表現的關鍵取決於投資者是否有能力區別哪些債券可能會成為「墮落天使」

，哪些債券價格被錯估為高收益債券。聯博運用內部的評級系統，挑選出價值被高估的投資級別

債券，但本質卻是高收益債券，這些債券面臨的降級風險相對較大。另一方面，市場估計的垃圾

債券，部分可具備投資吸引力，有助於提升整體的回報。

對於能夠持有高收益債券的投資者而言，不妨投資部分已降級的「墮落天使」，因為這些墮

落天使進入高收益市場後，投資價值常被低估，並未反應真正的信貸基本面，且最後表現常優於

原本是高收益等級的債券。

當然，沒有一個投資者的眼光能夠永遠準確。因此，聯博還有其他可以抵禦風險的策略。舉

例來說，投資者或許可考慮加強布局短存續期債券，因為此類債券就算降級至高收益債評級，潛

在表現仍有機會較長年期債券為佳。

聯博預期今年市場對於降級的疑慮將時好時壞，但是對市場情緒與環境的變化，投資者切莫

過度反應。不論是因為估值相對歷史水平較低而增持ＢＢＢ等級債券，或是害怕被降級而完全避

開ＢＢＢ等級債券，都不是明智之舉。聯博認為，無論您的目標回報為何，或是採取何種的固定

收益投資策略，唯有審慎的研究分析方能發掘真正的投資價值並提升回報潛力。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

