【佔中判刑】陳文敏：有理據就刑期上訴，但定罪上訴難度較大

《經濟通通訊社２６日專訊》「佔中九子」案其中４名被告被判即時入獄，其餘被告被判緩

刑兩年或社會服務令。港大法律學院教授陳文敏在接受電台訪問時表示，對佔領案判刑感到不開

心和不舒服，形容案中被告都是有心人，戴耀廷更曾是他的學生，他由學生時代已致力推廣法治

，對其被判入獄感可惜。

陳文敏指，法官以１８個月為佔中三子「串謀犯公眾妨擾罪」的量刑起點，但未有清楚解釋

量刑準則，唯一可見的是判詞中引用了英國一宗油公司職員佔據道路的案例，但該案在原審時被

告本被判監１６個月，而英國上訴法院在該案例推翻了原審的判刑，改判社會服務令。他認為香

港法院應該參考英國上訴法院的判刑，相信佔中案的刑期上訴理據充分，但定罪上訴的成功難度

較大。他又指，法官指各被告沒有向公眾致歉、沒有悔意，但事實上各被告曾向引起市民不便致

歉，他認為悔意應該反映在被告會否重犯，亦質疑是否要將７９日佔領造成的損失和市民不便，

完全歸咎於９名被告。

其中一名被判即時入獄的被告戴耀廷為香港大學法律學院副教授，對於其教席問題，陳文敏

指，對方是終身聘用制，只有校長有權提出取消教席，而對方現時亦有權就案件提出上訴，認為

現階段可先停薪留職，待完成上訴程序後，大學再決定是否要研究成立委員會展開有關聆訊。

（ｃｗ）（ｚｚ）

