《品中資－羅國森》吉利（０１７５）、石藥（１０９３）倍升在望

《品中資》港股經過今年第一季急升之後，踏入４月份的第二季，初段仍然氣勢如虹，但恆

指在３００００點關口前明顯遇到壓力，雖然曾經一鼓作氣衝破，但很快就回落。昨日的跌勢稍

為加劇，恆生指數收報２９５４９點，下跌２５６點，短期似要作出調整。

復活節假期前我寫過一篇品評，是關於中國鐵塔（００７８８）（下稱鐵塔）的，我的觀點

是，她的股價和派息都不似預期。所謂股價不似預期，是指她的股價升幅比預期多；所謂派息不

似預期，是指她的派息比預期少。

鐵塔是我豬年的推介股之一，我當然想她的股價升幅比預期大。事實上，她也是我８隻推介

股之中，暫時表現第二佳的股票。以推介日計，截至昨日（２５日）為止（下同），她的股價上

升了３４﹒３％。

但如果以５２周低位作為反彈起點，鐵塔其實已經升了一倍（準確升幅是１１３％），也是

我８隻推介股之中最勁的一隻，因為她的最低位是０﹒９９元，是在去年９月初所創的。

至於由推介起計，暫時的第一位是石藥集團（０１０９３）（下稱石藥），升了４３％。較

特別的是，石藥的主要升幅都集中在今年２月之後。何出此言，因為以石藥的５２周低位９﹒９

元反彈計（昨日收報１４﹒８元），升幅也不過５０％左右，可見她的升幅主要集中２月之後。

２０１９年我第一篇品評的標題是《博倍升股揀吉利石藥》，石藥的表現暫時來說是對辦的。

但其實，吉利汽車（００１７５）（下稱吉利）的表現比石藥有過之而無不及。如果以推介

時的股價計，吉利至今只升了２１﹒１％，似乎不算太好，但不過一星期前，吉利的股價曾經升

至１９﹒１４元的高位，後來才回落。



＊吉利低位反彈九成＊



如果以吉利的５２周低位１０﹒０８元計，反彈至上周的高位１９﹒１４元，幅度已達

９０％，距離我預期她倍升的目標已經很近了。當然，暫時來說，吉利應該未可以企穩於１９元

，甚至２０元以上的水平，但我相信，這只是遲早的問題。

值得一提的是，無論石藥或者吉利，她們的５２周低位都是在今年１月初所創的。從另一個

角度看，市場對這兩隻股票最悲觀的時間就在今年初。

但汽車市場的周期性很強，去年可算是內地汽車市場最低潮的一年。今年首季，我相信，內

地汽車市道仍然未有太大起色。不過，中央政府為了刺激內需，也必定會有政策惠及汽車業，因

為汽車是僅次於房屋的最「大宗」消費品。

據《香港經濟日報》本周初一篇吉利總裁桂生悅的專訪，他也認為，今年上半年，內地汽車

市道仍不會好，但真正的刺激措施仍未出台，主要是配合中美貿易談判的進展（汽車是重要的談

判環節之一）。

他相信，只要中美能達成貿易協議，中央便會正式公布刺激汽車市場的措施。看來，曾於

２００９年推出過的「汽車下鄉」也必然是「食髓知味」的一度板斧。



＊藥品行業要適應新環境＊



至於石藥，她的情況跟吉利有點不同。吉利是因為汽車市場到了周期頂部，令經營情況變得

嚴峻，但石藥所處的藥品市場，銷情如日中天，某程度是太易賺錢，也賺太多錢。可惜，藥品涉

及民生，所以中央要插手干預。結果，就出現所謂「帶量採購」的一個招標政策。

結果，在試點城市進行的招標結果，不少中標藥品的價格比原來要低三成左右，個別更低八

成，甚至九成，因此觸發去年下半年之後，藥股股價也像吃了「瀉藥」一樣，一瀉如注。

我認為，「帶量採購」不是問題，只要一眾藥股能夠適應新的經營環境，這個板塊仍具投資

價值，而我就鎖定了龍頭的石藥作為我的「倍升」目標。

這幾天開始的調整，正好給未「上車」的投資者追入這兩隻股票，當然，以這個水平計，要

他們再倍升會有難度，但一兩年後的股價，應該不是今日的樣子則是可以預期的。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

