《投資心得－潘鐵珊》ＴＣＬ電子首季電視機銷量大增，前景看俏

《投資心得》ＴＣＬ電子（０１０７０）截至去年１２月３１日止的全年業績，集團錄得收

入達４５５﹒８億元人民幣，上升１１﹒７％；而集團擁有者應佔溢利同比增１５﹒８％至

９﹒４億元人民幣，表現理想。除了去年度營業額創歷史新高外，集團在今年首季度電視機銷售

量達８４４萬台，比同期大幅增長３２﹒５％，顯示集團呈持續健康增長。



＊全球電視機出貨量市佔率第二＊



液晶顯示（ＬＣＤ）電視機方面，集團積極深化全球化布局，深耕現有銷售渠道的同時，積

極拓展潛力巨大的海外市場。２０１８年全年海外的銷售量比２０１７年同期增２９﹒５％至

１８２１萬台。而在國內方面，集團亦搶佔智能及４Ｋ超高清電視機市場，受惠品牌力的提升，

全球電視機出貨量市場佔有率於去年排行第二；曲面電視機及４Ｋ電視機市場佔有率分別為

３４﹒４％及１３﹒２％，分別位列國內市場第一和第三。



＊銳意Ｂ２Ｃ和Ｂ２Ｂ雙軌發展＊



另一亮點為集團銳意走出電器生產商的角色，希望發展成領先的智能科技公司。集團首先於

去年第三季度完成收購商用信息科技，而進軍有潛力的商用藍海市場，希望做到「Ｂ２Ｃ和Ｂ２

Ｂ雙軌並行」。此外，集團亦自主研發以智能電視為終端的智能家居系統，並與陽光１００中國

（０２６０８）達成戰略合作，聯手開拓共享智能公寓領域，推動國內智能家居發展。可望集團

在未來能過度至以更多元化發展的智能科技公司，避免依賴單一的電視銷售影響業績表現。集團

於近兩年派息比率均有四成以上，受惠經營業績持續增強，前景未來可望進一步看好。可考慮於

現價買入，上望５﹒５元，跌穿４﹒１元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，筆者客戶持有相關股份）

