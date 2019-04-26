《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中證監公布，樊大志任中紀委國家監委駐
中證監紀檢監察組組長，免去王會民的中紀國家監委駐中證監紀檢監察組組長職務。
現年５５歲的樊大志，經濟學博士，高級會計師。２０１６年１２月任中國銀行紀委書記、
黨委委員；２０１９年１月任中央紀委國家監委駐中國銀行紀檢監察組組長，中國銀行黨委委員
。
１９５９年２月出生的王會民，今年滿６０歲被免職。
26/04/2019 08:25
【駐京專電】樊大志出任中證監紀檢監察組組長，王會民免職
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中證監公布，樊大志任中紀委國家監委駐
中證監紀檢監察組組長，免去王會民的中紀國家監委駐中證監紀檢監察組組長職務。
現年５５歲的樊大志，經濟學博士，高級會計師。２０１６年１２月任中國銀行紀委書記、
黨委委員；２０１９年１月任中央紀委國家監委駐中國銀行紀檢監察組組長，中國銀行黨委委員
。
１９５９年２月出生的王會民，今年滿６０歲被免職。
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