《經濟通通訊社２６日專訊》地政總署今日公布，將公開招標出售在２０１９至２０年度賣
地計劃內位於九龍啟德第４Ｃ區１號地盤的新九龍內地段第６５５３號的用地。招標於５月３日
開始，截標日期為６月１４日。
新九龍內地段第６５５３號的地盤面積約為９４８１平方米，指定作非工業（不包括辦公室
、倉庫、酒店及加油站）用途。最低的樓面面積為３９８２１平方米及最高的樓面面積可達
６６３６７平方米。（ｂｉ）
26/04/2019 19:01
【本港樓市】九龍啟德第４Ｃ區１號用地公開招標，６月１４日截標
《經濟通通訊社２６日專訊》地政總署今日公布，將公開招標出售在２０１９至２０年度賣
地計劃內位於九龍啟德第４Ｃ區１號地盤的新九龍內地段第６５５３號的用地。招標於５月３日
開始，截標日期為６月１４日。
新九龍內地段第６５５３號的地盤面積約為９４８１平方米，指定作非工業（不包括辦公室
、倉庫、酒店及加油站）用途。最低的樓面面積為３９８２１平方米及最高的樓面面積可達
６６３６７平方米。（ｂｉ）
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