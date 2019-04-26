【科創板】首批科創主題基金今日開售，支付寶平台１元起購

《經濟通通訊社２６日專訊》首批科創主題基金２６日正式開售。普通投資者在支付寶平台

上１元起就能購買科創主題基金。據悉，除了支付寶等第三方基金銷售平台，普通投資者還可在

基金公司、銀行等渠道購買科創板基金。

業內人士稱，科創板的制度與機制創新落地見效需要過程，市場參與各方要用理性和耐心看

待科創板。首批７家獲得發行批文的科創板主題基金發售後，相信下周一（２９日）將密集迎來

多隻後續產品。（ｃａ）

