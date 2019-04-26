【聚焦人幣】習近平稱不搞匯率貶值，離岸人幣收復６﹒７３

《經濟通通訊社２６日專訊》離岸人民幣幣兌美元早盤大幅向上，收復６﹒７３關口，日內

升逾２００點子。

國家主席習近平在第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式上表示，中國不搞以鄰為壑

的匯率貶值，將不斷完善人民幣匯率形成機制，使市場在資源配置中起決定性作用，保持人民幣

匯率在合理均衡水平上的基本穩定，促進世界經濟穩定。（ｃａ）

