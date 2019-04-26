《經濟通通訊社２６日專訊》內地首隻開放募集的科創主題基金 易方達科技創新混合於
今日正式發售。據《上證報》從相關渠道方獲悉，截至上午９點半，該基金募集已突破１０億元
人民幣，預計今日將啟動比例配售。（ｗｌ）
26/04/2019 11:06
【科創板】首隻科創主題基金首發已破１０億人幣上限
《經濟通通訊社２６日專訊》內地首隻開放募集的科創主題基金 易方達科技創新混合於
今日正式發售。據《上證報》從相關渠道方獲悉，截至上午９點半，該基金募集已突破１０億元
人民幣，預計今日將啟動比例配售。（ｗｌ）
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