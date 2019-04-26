《神州縱橫－凌昆》中國與中東歐合作逐步深化

《神州縱橫》國家主席習近平及總理李克強接踵訪歐，為中歐關係發展注入新動力。當中尤

其值得注意者是中國與中東歐１６國舉行的「１６＋１」會議。此乃中歐交往下的一個次地區性

協作機制，其戰略意義不容忽視。



＊經貿交往漸多進展＊



去年「１６＋１」貿易達８２２億美元大升２１％，與全球貿易低沉的情況大異，也遠勝中

國的貿易平均增幅。中國對１６國投資持續上升至累計約１００億美元，１６國在華投資亦已有

數十億。「１６＋１」合作包括幾個大型基建項目如匈塞鐵路，克羅地亞佩列沙茨大橋和黑山的

首條高速公路等。李克強此行力推與１６國加強合作，特別是科技合作和從１６國多進口特色農

產品，都是有眼光的雙贏選項。１６國中不少成員本有較好的技術基礎及教育水平，乃可開發的

潛力，合作既可助中國發展又可為中國帶來科技成果。１６國農產品如肉類水果等品種多質素好

，但因與俄互相制裁銷路大減，若擴大對華出口有助紓困，產品亦為中國所需。此外，李克強還

會見了多國總理推動雙邊關係，當中尤為值得注意者是與波蘭總理之會。早前波蘭為拉攏美國建

軍事基地（所謂「特朗普堡」者）走親美反華路線，禁用華為５Ｇ並抨擊中國，但此次會面雙方

多談合作，關係似已有所改善。引入美軍基地只會提升與俄德兩鄰矛盾且增加軍事危險，與中國

合作則可得和平與發展，如何取捨彰彰明甚。１６國夾在歐美俄三角矛盾中，只有與中國深化交

往才是真正的解困出路。



＊協作區擴容開始＊



此次「１６＋１」會議另一重要亮點是希臘的加入，令協作機制發展到達新的里程碑，其戰

略意義不容忽視。希臘早於２０１５年成為觀察員，在地理上同屬巴爾幹半島地區，故加入似很

自然。但１６國均為前共產主義國家而希臘不是，打破了這個局限將為機制擴容開拓出新天地。

現時中東歐除俄國外前共產國家還有白俄、烏克蘭及摩爾多瓦等三國，白俄已是觀察員故看來稍

後也會加入，烏摩又如何？希臘加入打開了非前共產國參與缺口，奧地利及瑞士亦為觀察員，是

否都想加入？在此之外地中海的兩個小島國馬爾他及塞浦路斯都適合加入。另方面也要控制成員

數目，否則便失了初時用意，核心業務仍應是中國與中東歐的協作，最多是「２４＋１」。今後

協作發展方面之一應是更緊密地連通各成員國，特別是貨運及快速客運鐵路的建設。之二是五海

聯動式開發，即在波羅的海、阿德利亞海、地中海、愛琴海及黑海發展沿岸及海岸經濟。之三是

建設多瑙河經濟帶。當然這些都是長遠目標，宜循序漸進不多不躁行事。《資深評論員 凌昆》

