《股林淘金－林家亨》中港美股齊穿２０天線短線尋底

《股林淘金》美國昨天公布的經濟數據和企業表現欠佳，每周新申領失業申報人數比預期多

了３萬人，３Ｍ業績公布欠佳，並宣布將裁減２０００名員工，美股道指開市後一小時曾跌近

２８０點，後來慢慢收復部分失地。微軟股價曾創新高，市值超越一萬億美元，令美科技股氣氛

轉好；收市時候道指報跌１３４點，納指升１６點。長、中、短債息繼續橫行。

現時美股，中國Ａ股及恆指均跌穿保歷加通道中軸線即２０天移動平均線，技術走勢轉弱，

短期仍會反覆尋底。今天是周五，入市態度毋需過分進取，除非大價科技股如舜宇光學

（０２３８２）或瑞聲科技（０２０１８）或騰訊（００７００）等有較多的調整時，才適宜作

投機性的吸納。否則，現階段只宜作壁上觀，靜觀其變，等待下周再捕捉機會更為划算。



＊申萬宏源上市時機佳伺機吸納＊



內地股市在今年首季牛氣衝天，滬深兩市日均成交額維持在７０００億或以上，當中最能受

惠是一眾內地券商股。部分券商股已公布今年首季業績快報，全部有顯著增長，部分第一季度實

現淨利潤已超過上年半年利潤總和。申萬宏源（０６８０６）在此時上市，時機可謂十分合適。

去年環球股市下跌，券商收入大受影響，申萬宏源去年收入增長１５﹒２％至人民幣

２４１﹒０９億元，純利下降９﹒５％至人民幣４１﹒６０億；其ＩＰＯ業務和佣金收入均下跌

，但投資收益卻逆市上升，可見申萬投資團隊有其過人之處。未來內地科創板是兵家必爭之地

，現時集團在ＩＰＯ承銷、財富管理和資產管理等業務在國內排名頭五位，有能力穩守這個優勢

。

申萬宏源公開發售錄得３﹒７８倍超額認購，以下限每股３﹒６３元定價，集資約１３﹒４

億元，用於擴大證券業務和海外發展。以現時Ｈ股預測市盈率為１３倍，與集團Ａ股市盈率約

２３﹒６倍，存在很大折讓。除了內地股市造好，多項消息均利好內券板塊長遠發展，包括

ＭＳＣＩ指數進一步提高Ａ股權重，以及國內加大金融業對外開放，申萬宏源是當中的受惠者。

投資者不妨先留意其首日上市表現，伺機吼低吸納作長線持有，止蝕價宜設於買入價之下的

１０％。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有騰訊

