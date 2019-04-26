【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升６０點子，報６﹒７３５０

《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７３０７，與上個交易日持平

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人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６０點子，報６﹒７３５０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒７４１０。

上海財經大學高等研究院構建的指數研究，一季度央行直接幹預匯市的痕迹不多，人民幣此

次的升值多是市場外匯供求的影響。課題組認為，中國匯率市場化是一個必然趨勢，２０１９年

人民幣匯率的波動將增大。（ｃａ）

