《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７３０７，與上個交易日持平
。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６０點子，報６﹒７３５０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７４１０。
上海財經大學高等研究院構建的指數研究，一季度央行直接幹預匯市的痕迹不多，人民幣此
次的升值多是市場外匯供求的影響。課題組認為，中國匯率市場化是一個必然趨勢，２０１９年
人民幣匯率的波動將增大。（ｃａ）
26/04/2019 09:37
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升６０點子，報６﹒７３５０
《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７３０７，與上個交易日持平
。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６０點子，報６﹒７３５０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７４１０。
上海財經大學高等研究院構建的指數研究，一季度央行直接幹預匯市的痕迹不多，人民幣此
次的升值多是市場外匯供求的影響。課題組認為，中國匯率市場化是一個必然趨勢，２０１９年
人民幣匯率的波動將增大。（ｃａ）
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