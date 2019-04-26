【人行收水】人行再停逆回購，淨回籠２００億

《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，臨近月末財政支出增加，可對沖央行逆回購到

期等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日不開展逆回購操作。

公開市場今日有２００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠２００億元。

人行連續五個交易日停逆回購操作，但２４日開展２６７４億元定向中期借貸便利

（ＴＭＬＦ）操作。公開市場本周共有３０００億元逆回購到期，全口徑計，全周淨回籠３２６

億元。（ａｃ）

